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卫星监测太平洋厄尔尼诺现象的发展

By薇琪斯塔夫罗普卢

20月 2023日，XNUMX
卫星监测太平洋厄尔尼诺现象的发展

Sentinel-6 Michael Freilich 等卫星目前正在观测太平洋中发生的一种现象。 南美洲西海岸附近海域的气温正在上升，导致海平面上升。 海洋表面温度的上升对亚洲和北美的天气模式产生了重大影响，这种现象被称为厄尔尼诺现象。

为了深入了解今年的厄尔尼诺现象，研究人员正在研究过去发生的事件。 美国宇航局喷气推进实验室发布的声明称，2015-2016年厄尔尼诺现象期间，加州经历了大雨，导致海浪高涨、洪水泛滥和泥石流。

美国宇航局 (NASA) 的一张新图像将 2023 年厄尔尼诺现象的开始与 1997 年 2015 月和 XNUMX 年 XNUMX 月观察到的模式进行了比较，这些模式被该航天局视为极端事件。 之前的这些事件导致了全球气温、风型和海平面的变化。

当表层水温升高时，东西向的表层风减弱。 这种变化导致太平洋东部和中部的降雨量增加，而印度尼西亚的降雨量减少。 此外，太平洋的活动改变了急流，导致美国南部的气候变得更加潮湿和寒冷，而北部的气候则变得更加干燥和温暖。

尽管今年的厄尔尼诺现象与过去的事件相比似乎相对温和，但 Sentinel-6 项目科学家迈克尔·弗雷利希 (Michael Freilich) 的项目科学家乔什·威利斯 (Josh Willis) 表示，如果条件一致，它仍可能给美国西南部带来潮湿的冬季。

Sentinel-6 Michael Freilich 卫星是哥白尼 Sentinel-6/Jason-CS 任务的一部分，该任务是欧洲航天局、欧洲气象卫星应用组织、NASA 和 NOAA 的共同努力。 它以美国宇航局地球科学部前主任迈克尔·弗雷利希 (Michael Freilich) 的名字命名。

来源：
– 位于加利福尼亚州帕萨迪纳的 NASA 喷气推进实验室 (JPL)
– 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA)

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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