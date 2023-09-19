通过生态光伏增强生态系统服务：太阳能的可持续方法

太阳能安装的传统方法通常涉及清理土地并将太阳能电池板放置在分级表面上。 然而，这种方法可能会对生态系统造成严重干扰。 为了推广更加可持续和对环境负责的方法，科罗拉多州立大学的研究人员建议使用生态光伏，它将能源生产与生态系统服务的保护结合起来。

农业光伏涉及农业用地和太阳能装置的双重用途，已被认为是迈向可持续发展的积极一步。 然而，它往往优先考虑发电量最大化，而不考虑太阳能电池板下方动植物的潜在利益。 Ecovoltaics 采用了不同的方法，设计太阳能电池阵列时考虑了生态系统的需求，特别是在草原等水资源有限的环境中。

研究人员从美国最大的农业光伏研究基地杰克太阳能花园的工作中汲取灵感。在这里，他们研究太阳能电池板如何改变阳光模式并改变降雨分布，创造支持太阳能装置多样性的独特微环境。 这些微环境是生态光伏概念的核心。

生态光伏的主要优势之一是其恢复高度退化或废弃农田的潜力。 这些区域是大型太阳能装置的理想选择，可以同时转变为增强生物多样性的栖息地，同时提供清洁能源。

为了进一步研究太阳能电池板的生态影响，研究人员计划在大学校园附近的原生草原环境中建立一个新的研究设施。 通过这一举措，他们旨在更好地了解随着未来气候变化加剧，太阳能装置对恶劣和干燥生态系统的影响。

科罗拉多州立大学团队进行的研究旨在通过探索优先考虑生态可持续性的原则来影响未来的太阳能装置。 通过采用这些原则，能源公司可以为气候解决方案和土地利用解决方案做出贡献。 通过生态光伏，更可持续、更环保的太阳能未来成为可能。

来源：

– Matthew A. Sturchio 等人，“生态光伏原则，打造更可持续、更生态的太阳能未来”，《自然生态与进化》（2023 年）。 DOI：10.1038/s41559-023-02174-x

– 科罗拉多州立大学。 “太阳能装置如何优先考虑生态系统？” （2023 年 19 月 XNUMX 日）。 Phys.org。