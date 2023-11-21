北极变暖加速全球气温上升，需要采取紧急行动

《地球系统动力学》杂志上发表的一项开创性研究表明，北极正在以惊人的速度变暖，几乎是全球平均水平的四倍。 这种快速变暖现象现在导致全球气温上升的速度比《巴黎协定》中规定的基准要快得多。

这项研究由马尼托巴大学的 Julienne Stroeve 教授领导，旨在探索北极对全球变暖的影响，并评估我们接近《巴黎协定》规定的临界温度阈值（1.5 摄氏度和 2 摄氏度）的速度。

研究结果表明，如果北极没有经历这种加速变暖，世界气温将比目前的轨迹晚大约八年上升两度。 这表明北极在全球气温上升中发挥着至关重要的作用。

为了得出这些结论，该团队利用了气候模型模拟。 他们将没有北极快速变暖的预测与现实世界的模型进行了比较，从而使他们能够确定温度上升的程度和时间表。 模拟显示，如果北极没有变暖，《巴黎协定》的阈值将比目前的预测晚五年（1.5摄氏度）和八年后（2摄氏度）被突破。

斯特罗夫教授强调立即采取行动的必要性，他指出，我们正处于关键的十年，如果不减少排放，将不可避免地导致气温超过 1.5 度的阈值。 她强调了保护北极冰雪的重要性，强调了它在调节全球气温方面发挥的作用。

提高人们对北极变暖的深远影响以及共同努力减缓气候变化的紧迫性的认识至关重要。 保护这个脆弱地区不仅是一个环境问题，也是一个问题。 它对于我们地球和子孙后代的福祉至关重要。

常见问题

什么是巴黎协定？

《巴黎协定》是2015年通过的一项国际条约，旨在应对气候变化和减少温室气体排放，以减缓全球变暖。 为什么北极变暖速度快于全球平均水平？

由于一种称为“北极放大”的过程，北极变暖速度更快，其中冰雪融化等正反馈机制有助于进一步变暖。 北极加速变暖会带来什么后果？

北极加速变暖导致海冰消失，从而破坏生态系统并导致海平面上升。 它还加剧了极端天气事件并加剧了全球变暖。 个人可以采取哪些措施来应对北极变暖？ 减少个人碳足迹、支持可再生能源计划以及倡导气候意识政策有助于缓解北极变暖及其影响。