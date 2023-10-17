2023 年猎户座流星雨：不容错过的天象

一年一度的猎户座流星雨将于 22 年 2023 月 XNUMX 日达到顶峰，届时您将看到不容错过的天体奇观。 猎户座流星雨以其明亮而迅速的流星而闻名，在夜空中创造出令人惊叹的视觉体验。

猎户座流星雨的流星以超过每小时 148,000 英里（每秒 66 公里）的速度行进，有可能成为火球，产生长时间的光爆发。 他们经过时经常会留下发光的“火车”，这种“火车”可能会持续几秒钟到几分钟。 尽管它们似乎起源于猎户座，但流星实际上是微小的碎片和颗粒，通常来自彗星或小行星，在进入地球大气层时燃烧殆尽。

就猎户座流星雨而言，这些流星是哈雷彗星产生的碎片，哈雷彗星每 75 到 79 年经过太阳和地球一次。 每次哈雷彗星接近内太阳系时，它都会脱落 3 到 10 英尺的物质。

为了享受最佳的观看体验，建议与天空中的辐射点成45至90度的角度观看。 这种视角可以让流星显得更长、更壮观。 由于一种称为透视缩短的效应，直视辐射点可能会导致流星看起来更短。

当在光污染最小的地方观测时，猎户座流星雨在高峰期时通常每小时产生 15 到 20 颗流星。 然而，过去也曾出现过流星数量激增至这个数字三倍的情况。 预计今年不会出现激烈的活动。

观看流星雨的最佳时间是午夜过后直到黎明。 猎户座流星雨偶然会在 2023 年的周末达到顶峰，让人们更容易熬夜。 北半球和南半球都可以看到流星雨，北半球的观众面向东南，南半球的观众面向东北。

哈雷彗星是猎户座流星雨的源头，是最著名的彗星之一，大约每 76 年出现一次。 它最后一次出现是在 1986 年，预计将于 2061 年再次出现。猎户座流星雨提醒人们这颗彗星在我们的天空中持久存在。

无论您是经验丰富的天文学家还是好奇的观察者，2023 年猎户座流星雨都将成为不容错过的天体奇观。 确保找到一个远离明亮城市灯光的地方，并带上草坪椅或毯子，以便在观看表演时保持舒适。

资料来源：NASA、EarthSky、美国流星协会