哥伦比亚研究人员研究带回地球的灰尘样本中的外星物质

哥伦比亚年轻研究人员卡米洛·哈拉米洛-科雷亚 (Camilo Jaramillo-Correa) 有独特的机会研究从外太空带回的尘埃样本。 这些样本是由日本航天局的隼鸟二号任务收集的，该任务成为第一个从小行星上运行的漫游车发射图像并将地质样本带回地球的任务。 Jaramillo-Correa 当时正在攻读核工程博士学位，他设计并建造了一个密封的样品舱来容纳样品并保护它们免受空气污染。

他的导师询问是否有可能使用该太空舱来研究外星物质，哈拉米洛-科雷亚对太空舱进行了修改和测试，以满足样品保护的严格要求。 该团队对来自小行星龙宫的两组样本进行了研究：单个颗粒和细粉末。 分析正在进行中，但他们希望获得有关小行星的成分、性质和可能的太空风化证据的信息。

哈拉米洛-科雷亚表示，研究小行星之所以重要有两个主要原因。 首先，它们提供了太阳系早期阶段的快照，可以帮助我们了解太阳系和地球是如何形成的，以及生命的起源。 其次，研究小行星可以深入了解太空风化和大气污染的影响。

哈拉米洛-科雷亚从哥伦比亚到美国进行研究的旅程也凸显了研究环境和资源获取方面的差异。 他指出，与哥伦比亚的研究人员相比，美国的研究人员更容易获得仪器等资源。 尽管如此，他还是学会了欣赏哥伦比亚实验室的能力并变得足智多谋。

另一位哥伦比亚研究员安德里亚·古兹曼·梅萨在天体物理学领域追求她的梦想。 她的博士学位专注于研究太阳系外行星的大气层。 她使用机器学习框架将大气模型与观测数据进行比较，以预测这些大气的成分。 古兹曼·梅萨还在提高哥伦比亚女科学家的知名度方面发挥了重要作用，希望为该国的研究生态系统带来真正的变化。

来源：

– 来源文章