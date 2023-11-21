新雕像在诺萨尔高中揭幕，以纪念当地传奇人物

伯威克的诺萨尔高中最近揭幕了一座引人注目的真人大小的青铜雕像，以纪念受人尊敬的古斯塔夫·诺萨尔爵士。 这座宏伟的雕像由国际知名雕塑家吉利和马克制作，向诺萨尔爵士卓越的科学成就、他对学校的宝贵贡献以及他平易近人、友善的天性致敬。

20 月 2019 日，学校社区聚集在一起，见证了雕像的盛大揭幕，纪念诺萨尔爵士的不朽遗产。 学校理事会主席约翰·因斯 (John Inns) 博士表示，经过几年的精心策划和准备，他终于看到这座雕像栩栩如生，他表示很高兴，这项工作早在 10 年就开始了，目的是为了恰逢学校成立 2020 周年。 XNUMX.

诺萨尔高中的创始校长罗杰·佩奇分享了他对雕像意义的看法。 佩奇强调了诺萨尔爵士在学校社区中不可或缺的作用，并表示希望这座雕像能够成为对他们之间联系的适当致敬。 他进一步强调，诺萨尔爵士经常访问学校，花时间与学生、教职员工和访客互动。 作为这种珍贵互动的象征，诺萨尔爵士的铜像将在学校正门的显着位置展示。

除了当地的认可之外，古斯塔夫·诺萨尔爵士还是一位享誉国内外的人物。 诺萨尔爵士于 2000 年荣获澳大利亚年度人物称号，为澳大利亚和全球社会留下了不可磨灭的印记。 除了在免疫学领域的开创性工作外，他还致力于众多的人道主义事业。 他的显著成就包括主持世界卫生组织全球疫苗和免疫计划，以及与比尔和梅琳达·盖茨基金会的疫苗计划合作。

诺萨尔爵士 1931 年出生于奥地利，年轻时移居澳大利亚。 他克服了语言障碍，在学业上表现出色，成为学校里最优秀的学生，并最终获得了悉尼大学的医学学位。 随后，诺萨尔爵士继续攻读博士学位。 在墨尔本大学。 他辉煌的职业生涯使他进入墨尔本著名的沃尔特和伊丽莎霍尔医学研究所 (WEHI)，并于 1965 年至 1996 年间担任所长。

诺萨尔爵士表示，他希望这座雕像以及他在学校的持续影响力能够激励后代实现他们的梦想。 他提醒观众，澳大利亚是一个充满机遇的国家，并对站在他们面前表示感激和自豪。 古斯塔夫·诺萨尔爵士鼓励大家怀念在诺萨尔高中的时光。

该雕像项目的实现得益于学校社区的贡献、PSW Uniforms 和 Edunet Computers 等商业供应商的慷慨捐赠，以及 WEHI 的大量捐赠，以表彰古斯塔夫·诺萨尔爵士对医学研究和医学研究的宝贵贡献。组织本身。

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常见问题解答

古斯塔夫·诺萨尔爵士是谁？

古斯塔夫·诺萨尔爵士是一位出生于奥地利的澳大利亚科学家和人道主义者。 他以其在免疫学领域的工作而闻名，并为全球医学研究做出了重大贡献。 诺萨尔爵士于 2000 年获得澳大利亚年度人物奖，并曾在世界卫生组织和比尔及梅琳达·盖茨基金会的疫苗项目等受人尊敬的组织中担任领导职务。

为什么要在诺萨尔高中揭幕雕像？

这座青铜雕像在诺萨尔高中揭幕，以纪念古斯塔夫·诺萨尔爵士的成就、他在学校社区中的重要作用以及他平易近人的性格。 这座雕像是对他的科学贡献和他作为学生和教职员工的灵感源泉的持续影响力的致敬。

雕像是谁创造的？

该雕像由国际知名雕塑家吉莉和马克制作，他们以非凡的才华和捕捉著名人物的精髓和成就的能力而闻名。