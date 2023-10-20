智利新标准旨在减少光污染并保护黑暗天空

智利以其卓越的观星条件而闻名，阿塔卡马沙漠因其晴朗的天空和极少的光污染而成为天文学家的最佳地点之一。 为了保护天文学的黑暗天空并解决光污染对人类健康和生物多样性的不利影响，智利环境部推出了新的国家照明标准。

此前，智利主要天文台所在地区制定了特定的照明法规，以保护其暗夜状态。 现在，这些标准正在推广到全国其他地区，以促进负责任和可持续的户外照明实践。

新的照明标准侧重于通过从强烈的蓝光转变为更柔和的琥珀色来改善户外照明。 这一变化有助于最大限度地减少对人类健康的负面影响，例如肥胖、抑郁和某些类型的癌症。 此外，照明广告必须在午夜至早上 7 点之间关闭，确保商业照明不会在关键的夜间时段造成光污染。

除了人类健康之外，新国家照明标准还认识到光污染对生物多样性的影响。 人造光会扰乱夜间物种的行为，包括传粉昆虫和海鸟。 昆虫传粉者依靠月光和星光进行导航，光污染会使它们迷惑和迷失方向，影响植物授粉和作物维护。 同样，原产于智利、厄瓜多尔和秘鲁的海鸟万锦风暴海燕也因光污染而面临濒危。 这些鸟类利用月光和星星的光导航到它们的繁殖地，但城市灯光常常使它们感到困惑，从而阻碍了成功的迁徙。

新的国家照明标准旨在扭转对野生动物的负面影响，并保护对保护工作至关重要的地区。 通过实施强度、色温和时间限制，智利力求实现人工照明的合理和可持续利用，同时保护环境和人类福祉。

除了这些好处之外，新法规还确保了智利黑暗天空保护区的保护，该保护区是众多天文台的所在地。 从长远来看，光污染的增加对天文观测的可行性构成了重大风险。 通过优先考虑暗夜保护，智利承认天文学的重要性及其对理解宇宙的贡献。

资料来源：Fundación Cielos de Chile、智利环境部