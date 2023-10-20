50万年前的蝙蝠头骨为早期蝙蝠进化提供了新的见解

在法国的一个洞穴中发现了一个几乎完整的蝙蝠头骨，其历史可以追溯到大约 50 万年前。 这一发现揭示了此前神秘的蝙蝠早期进化。 蝙蝠是哺乳动物中化石记录最差的动物之一，因此很难确定它们何时开始飞行或在洞穴中栖息，以及它们何时发展出独特的回声定位能力。 该蝙蝠头骨属于已灭绝物种 Vielasia sigei，是在洞穴中发现的 23 个个体化石之一。

以前的蝙蝠化石通常是碎片或完全扁平的，因此很难研究它们的三维解剖结构并确定它们是否使用回声定位。 然而，Vielasia sigei 头骨却完美地保存在石灰岩中，保持了原来的形状。 这使得科学家能够研究内耳并将其与现代蝙蝠进行比较。 结果表明，这种古老的蝙蝠可能使用回声定位，在发展这种能力方面远远领先于鲸鱼。 在这一发现之前，科学家们只能确定现代蝙蝠家族是否具有回声定位能力。

Vielasia sigei 蝙蝠是一种小型洞穴栖息物种，长度仅为 1.8 厘米。 这与之前的假设相矛盾，即早期蝙蝠主要生活在湖泊和森林周围的树上。 洞穴环境的稳定性可能在始新世早期的温度波动期间提供了避难所。

虽然这一发现并没有最终解决有关早期蝙蝠回声定位的争论，但它提供了令人信服的证据。 它还为进一步探索化石记录提供了灵感，以更好地了解蝙蝠的进化及其独特特征。

来源：

– “发现‘未破碎’的古代蝙蝠头骨为早期蝙蝠进化提供了新的线索，”新南威尔士大学悉尼分校

– 当前生物学杂志