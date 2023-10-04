科学家改写黑珊瑚的历史，揭示其 437 亿年前的起源

来自昆士兰博物馆网络和史密森学会国家自然历史博物馆的科学家对黑珊瑚有了突破性的发现。 他们的研究表明，黑珊瑚起源于大约 437 亿年前的大陆坡，挑战了人们普遍认为的深海物种是从浅水祖先进化而来的观点。 这一发现为了解海洋生物的进化提供了宝贵的见解，并强调了保护这些古老谱系的重要性。

主要作者 Jeremy Horowitz 博士进行了这项研究，作为他的博士学位的一部分。 并与汤姆·布里奇博士和彼得·考曼博士一起工作。 该研究分析了 83 种黑珊瑚，并创建了可追溯到志留纪早期的详细进化历史。 这是通过从 80 多个独特物种中提取 DNA 并对其进行测序来实现的。 研究人员现在拥有 150 多种黑珊瑚物种的数据，这是了解这些生物的进化历史和分类学的一个重要里程碑。

保护生物多样性对于维持生态系统在面对环境变化时的稳定性和复原力至关重要。 对黑珊瑚数百万年来对不同深度的适应的研究为增强其恢复能力提供了宝贵的见解，考虑到气候变化带来的挑战，这一点尤为重要。 这些新知识可以在保护珊瑚物种的努力中发挥重要作用。

这项研究有助于理解深海生态系统的进化历史和生态动态这一更大的难题。 它还扩展了我们对生命如何适应极端环境的认识，并强调了保护古代谱系对于保护生物多样性的重要性。 此外，该研究利用了基因组撇取和基因组区域目标富集等尖端技术，为海洋科学的未来进步和创新铺平了道路。

黑珊瑚因其超长的寿命和独特的抗癌能力而备受关注，使其寿命超过 4,000 年。 进一步的研究，包括对黑珊瑚的完整基因组进行测序，可以深入了解它们的延长寿命和人类生物医学疗法的潜在应用。

这项开创性的研究为了解黑珊瑚的历史和生物学开辟了新途径，其发现对海洋科学、保护和医学研究具有重大影响。

来源：

– Jeremy Horowitz 等人，“黑珊瑚在深海时期的测深演化”，《英国皇家学会学报 B：生物科学》（2023 年）。

– 昆士兰博物馆。 “黑珊瑚的历史被改写。” （2023 年 4 月 4 日）。 检索日期：2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日。