出土最古老的木结构建筑：先进的祖先文明？

考古学家最近有了一项突破性的发现：迄今为止发现的最古老的木结构建筑，其历史可以追溯到近 XNUMX 万年前。 这一发现表明我们的祖先比以前认为的要先进得多。 这个非凡的结构是在赞比亚的卡兰博瀑布发现的，靠近坦桑尼亚边境，并且保存得非常完好。 据信，它是一个平台、走道或高架住宅，让我们的亲戚保持在水面之上。

木材上有切割痕迹，表明使用原始工具连接两根大原木来建造结构。 除了木制平台外，现场还发现了一系列木制工具，包括楔子和挖掘棒。 这一发现挑战了我们的祖先仅将木材用于生火或狩猎等有限目的的观念。

该研究的主要作者、利物浦大学考古学家拉里·巴勒姆表示，这一发现改变了他对我们祖先的看法。 这表明他们有能力改变周围的环境并创造创新的东西。 巴勒姆认为，这表明了高水平的抽象思维，甚至可能是语言技能。

该结构是 2019 年在卡兰博河附近挖掘时偶然发现的，位于高达 235 米的瀑布上方。 据信，瀑布的高水位几个世纪以来一直保存着木结构。 涉及古代木材的发现很少见，因为它容易腐烂，不会为后代留下太多痕迹。

为了准确确定该结构的年龄，研究人员采用了一种称为发光测年的新方法，该方法可以测量矿物最后一次暴露在阳光下的时间。 这表明该结构至少有 476,000 年的历史，早于智人的进化。 该地区发现了人类近亲海德堡人的化石，其历史可以追溯到 700,000 万至 200,000 万年前。

这一发现挑战了人类祖先是游牧民族的普遍观点。 该建筑的位置靠近瀑布，提供了可靠的水源，这表明它可能是一个永久的住所。 然而，这一假设尚未得到证实，需要进一步研究。

总的来说，这一令人难以置信的发现展示了我们祖先的巨大能力和聪明才智。 它提供了他们先进的思维、规划能力以及前所未有的结构创建的证据。 这一发现提出了有关早期文明发展的有趣问题，并强调了对我们遥远的过去进行进一步探索和研究的必要性。

来源：

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– 定义：

– 发光测年：一种通过测量矿物最后一次暴露在阳光下的时间来确定矿物年龄的技术。

– 海德堡人：一种已灭绝的人类祖先，被认为生活在 700,000 万至 200,000 万年前。

– 抽象思维：思考不存在或直接经历的概念的能力。

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