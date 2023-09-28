全球森林对气候影响的高度不确定性：专家呼吁进行更完整的估计

全球森林在应对气候变化中的作用仍然不确定，对其影响的估计差异很大。 一些研究表明，森林排放了大约 6 亿吨二氧化碳，而另一些研究表明，森林吸收了多达 2 亿吨二氧化碳。 这种不确定性使得评估世界是否有望将气候变化控制在 8 度以下变得困难，并阻碍了对森林碳管理的投资。

瓦赫宁根大学研究中心的 Gert-Jan Nabuurs 最近在《通信地球与环境》上发表的一项研究强调了解决这种不确定性的必要性。 该研究认为，目前用于估算森林碳排放和清除的方法是不够的，并呼吁对管理和非管理林地进行报告。 目前，仅报告了约占全球森林 55% 的管理森林的二氧化碳排放量。

用于估算森林碳通量的不同方法，例如全球建模、遥感和碳预算平衡，对“管理”和“非管理”采用了不同的解释。 因此，估计森林的二氧化碳排放量约为 2 亿吨，净吸收量为负 6 亿吨。

为了解决这个问题，该研究建议各国应开始报告所有林地，包括管理和未管理的林地。 将未管理的森林纳入报告将填补知识空白，并有助于跟踪全球温度目标的进展情况。 用于估算未管理土地的排放量和清除量的必要数据和方法是可用的，各国可以利用开放数据、地球观测和建模。

最初，来自未管理土地的温室气体通量的估计可以自愿纳入国家报告中，以供参考。 随后，它们可以被纳入气候目标的官方核算中。 这种方法将鼓励纳入易受气候变化和人类活动影响的富含碳的未管理森林。

该研究还提出了一种更加双边的方法，即工业化国家向发展中国家提供森林碳分析方面的支持和专业知识。 这将补充联合国在缔约方会议上进行的谈判，而这些谈判往往会产生递减的结果。

总之，解决全球森林对气候影响的高度不确定性对于有效的气候行动至关重要。 通过报告管理和非管理林地并改进估算方法，各国可以更准确地了解森林碳通量，并努力实现净零排放并将气候变化控制在2度以下。

Sumber:

– Gert-Jan Nabuurs 等人，《报告来自未管理森林的碳通量》，《通信地球与环境》（2023 年）。 DOI：10.1038/s43247-023-01005-y

– 瓦赫宁根大学