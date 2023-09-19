中国嫦娥四号任务揭开了月球的秘密

中国的嫦娥四号任务为了解月球之谜提供了开创性的见解。 由中国国家航天局 (CNSA) 执行的这次任务于 4 年实现了登陆月球背面的历史性里程碑。此后，该航天器一直在捕捉非凡的图像并提取矿物样本，为了解月球的情况提供了线索。地质历史。

嫦娥四号任务的发现最近发表在《地球物理研究杂志：行星》上。 分析显示，月球表面 4 英尺（130 m）的顶部由多层灰尘、土壤和破碎的岩石组成。 研究人员还在该表面下发现了五层不同的月球熔岩，这些熔岩在数十亿年前遍布整个景观。

专家认为，月球是在4.51亿年前形成的，当时一个火星大小的物体与地球相撞并导致碎片脱落。 在接下来的 200 亿年里，月球经历了空间碎片的各种撞击，在其表面产生了裂缝。 就像地球一样，月球的地幔也含有少量的熔融岩浆，这些岩浆由于火山喷发而渗入裂缝中。

然而，嫦娥四号的新数据显示，月球上的火山活动随着时间的推移逐渐减少。 火山岩距离月球表面越近，它变得越薄，这表明月球正在冷却并变得地质不活跃。

虽然火山活动被认为在十亿至一亿年前就已经停止，但包括天体地质专家冯建庆在内的研究人员推测，月球表面深处可能仍然隐藏着岩浆。

这一开创性的任务标志着嫦娥四号任务进一步探索和绘制月球地质特征的开始。 迄今为止的发现为了解月球的过去提供了宝贵的见解，并有助于我们了解太阳系的历史。

来源：

– 地球物理研究杂志：行星，[文章标题]，[作者]

– Live Science，[文章标题]，[作者]