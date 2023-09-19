生物技术公司 Light Bio 开发基因工程发光矮牵牛

一家名为 Light Bio 的生物技术公司已获得美国农业部的许可，可以在美国销售转基因发光矮牵牛。 这些矮牵牛在夜间会发出霓虹绿的光芒，这要归功于添加了一种名为 Neonothopanus nambi 的生物发光蘑菇的 DNA。 该公司计划于 2024 年初开始发货。

生物发光是生物体通过氧气和荧光素物质之间的反应产生光的过程，由荧光素酶促进。 虽然在大约 1,500 个物种中发现了生物发光，但人们对除细菌以外的大多数生物体的了解却知之甚少。 2018 年，科学家们鉴定出了 Neonothopanus nambi 中能够发光的特定酶。

过去创造发光植物的其他尝试包括用萤火虫中发现的化学物质喷洒植物，或用生物发光细菌的基因对植物进行基因改造。 然而，这些方法有局限性，例如需要专门的处理或产生昏暗的光线。

Light Bio 的突破涉及发现一种可以与植物自身代谢系统协调的真菌生物发光途径。 该途径涉及一种叫做咖啡酸的分子，这种分子在植物中含量丰富，以及四种将其转化为荧光素的不同酶。 由此产生的植物比之前的尝试更加明亮，并在其整个生命周期中发光。

虽然人们对基因工程发光植物的潜在环境风险提出了担忧，但 Light Bio 已经解决了这些担忧，指出这些植物将主要在受控环境中生长，例如家庭、企业和植物园，这些环境中的人工照明已经超过了自然光由植物排放。

Light Bio 计划首先在网上限量销售发光的矮牵牛，并计划在未来扩展到苗圃和园艺中心。 该公司还致力于开发更多类型的观赏植物，使它们更加鲜艳。

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