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潘多的低语：聆听颤抖的巨人

By曼波布雷西亚

20月 2023日，XNUMX
潘多的低语：聆听颤抖的巨人

Pando 古老而广阔，是一棵拥有 47,000 个茎的树，从犹他州 100 英亩的共享根系中发芽，是地球上最大的生物体之一。 这棵巨大的颤抖白杨的历史可能长达 12,000 年，已经积累了超过 6,000 吨的生命。 现在，由于今年发布的录音，我们有机会以前所未有的方式聆听这棵宏伟的树。

声音艺术家杰夫·赖斯（Jeff Rice）受潘多之友的邀请，将一个水听器放置在树枝根部的空洞内，并让它到达树根。 令他惊讶的是，他听到了一种微弱的声音，在雷暴雨中增强了，捕捉到了令人毛骨悚然的低沉隆隆声。 正如赖斯所解释的，这种声音是数以百万计的树叶振动树、穿过树枝、进入大地的结果。

利用这些录音，潘多之友打算利用声音来绘制地表下复杂的根系网络。 Pando之友的创始人兰斯·奥迪特 (Lance Oditt) 看到了声音的潜力，不仅可以提供优美有趣的听觉体验，还可以提供有关 Pando 及其周围环境的健康状况的宝贵信息。 这些声音作为当地生物多样性的记录，提供了可以根据环境变化进行测量的基线。

这种理解潘多的创新方法可能有助于揭示这个古老实体的各个方面。 通过收集的数据，可以对水分运动、树枝排列、昆虫群落和根部深度之间的关系进行额外的研究。 这些调查旨在更多地揭示潘多周围的生态系统，由于人类活动和食肉动物数量的减少，潘多周围的生态系统日益受到威胁。

潘多低语的录音在美国声学学会第 184 届会议上展出，它们证明了在这个颤抖的巨人的秘密迷失之前聆听其秘密的重要性。

资料来源：《卫报》、Pando 之友

By 曼波布雷西亚

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