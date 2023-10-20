潘多的低语：聆听颤抖的巨人

Pando 古老而广阔，是一棵拥有 47,000 个茎的树，从犹他州 100 英亩的共享根系中发芽，是地球上最大的生物体之一。 这棵巨大的颤抖白杨的历史可能长达 12,000 年，已经积累了超过 6,000 吨的生命。 现在，由于今年发布的录音，我们有机会以前所未有的方式聆听这棵宏伟的树。

声音艺术家杰夫·赖斯（Jeff Rice）受潘多之友的邀请，将一个水听器放置在树枝根部的空洞内，并让它到达树根。 令他惊讶的是，他听到了一种微弱的声音，在雷暴雨中增强了，捕捉到了令人毛骨悚然的低沉隆隆声。 正如赖斯所解释的，这种声音是数以百万计的树叶振动树、穿过树枝、进入大地的结果。

利用这些录音，潘多之友打算利用声音来绘制地表下复杂的根系网络。 Pando之友的创始人兰斯·奥迪特 (Lance Oditt) 看到了声音的潜力，不仅可以提供优美有趣的听觉体验，还可以提供有关 Pando 及其周围环境的健康状况的宝贵信息。 这些声音作为当地生物多样性的记录，提供了可以根据环境变化进行测量的基线。

这种理解潘多的创新方法可能有助于揭示这个古老实体的各个方面。 通过收集的数据，可以对水分运动、树枝排列、昆虫群落和根部深度之间的关系进行额外的研究。 这些调查旨在更多地揭示潘多周围的生态系统，由于人类活动和食肉动物数量的减少，潘多周围的生态系统日益受到威胁。

潘多低语的录音在美国声学学会第 184 届会议上展出，它们证明了在这个颤抖的巨人的秘密迷失之前聆听其秘密的重要性。

资料来源：《卫报》、Pando 之友