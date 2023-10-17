新能源：从分子运动中获取电力

科学家们发现了一种利用分子运动发电的有前途的新方法。 虽然波浪能技术已被证明是一种有效的发电来源，但研究人员现在发现，即使是静止的分子也具有可以利用的固有能量。

在《APL Materials》上发表的一篇文章中，研究人员测试了一种分子能量收集装置，该装置可以从液体中分子的自然运动中捕获能量。 通过将压电材料纳米阵列浸入液体中，研究人员能够将液体的运动转化为稳定的电流。 鉴于地球上有大量的空气和液体，这一突破有可能产生大量的能量。

该设备采用氧化锌（一种压电材料），在运动时会产生电势。 研究人员将氧化锌丝的运动与海洋中波动的海藻进行了比较。 该装置的优点是不依赖任何外力，使其成为改变游戏规则的清洁能源。 它开启了通过液体分子热运动产生电能的可能性，这与传统的机械运动有着根本的不同。

这项技术的应用非常广泛。 它可用于为植入式医疗设备等纳米技术提供动力。 该设备还可以放大为全尺寸发电机，用于千瓦级能源生产。 研究人员已经开始通过测试不同的液体、高性能压电材料和新的设备架构来提高设备的能量密度。

这项开创性的研究为发电提供了一条令人兴奋的途径，该途径不依赖风能、水力发电或太阳能等传统外部能源。 利用分子固有能量的能力为未来可持续和清洁能源解决方案开辟了新的可能性。

来源：

– APL 材料 – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty，AIP 媒体关系 – [电子邮件保护]

– 作者单位：东八能源有限公司； 南开大学