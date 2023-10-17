利用分子能量：在纳米尺度上发电

研究人员发现了一种通过利用液体中分子的自然运动来发电的有前途的方法。 由栾玉成领导的团队开发了一种装置，可以捕获分子运动产生的能量并将其转化为稳定的电流。 这一突破可以提供一种可广泛使用的新清洁能源。

该设备采用压电材料，特别是氧化锌，它在运动或变形时表现出产生电势的能力。 这种材料的纳米阵列浸没在液体中，液体的运动导致氧化锌链波动和弯曲，从而产生电力。 这种设计不需要任何外力，使其成为高效且可持续的能量采集器。

这项技术的潜在应用是巨大的。 它可以用来为植入式医疗设备等纳米技术提供动力，也可以扩大规模以制造千瓦级发电机以广泛生产能源。 此外，该设备通过液体分子热运动发电的能力使其有别于其他依赖风能或太阳能等外部来源的能量收集方法。

研究团队已经致力于通过探索不同的液体、高性能压电材料和替代设备架构来提高设备的能量密度。 他们的目标是提高这种创新能源发电技术的效率和可扩展性。

总之，通过利用液体中分子的固有运动，研究人员开发出了一种可以发电的分子热运动收集器。 这一突破为迈向更清洁、更可持续的未来提供了一条充满希望的道路，可以利用内部能源来满足我们不断增长的能源需求。

资料来源：用于电力转换的分子热运动采集器，APL Materials (2023)。 DOI：10.1063/5.0169055