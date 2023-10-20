汉勒暗夜保护区首届官方星空派对为业余天文学家提供独特体验

印度天体物理研究所 (IIA) 与 UT Ladakh 野生动物保护部合作，为经验丰富的业余天文学家组织了首届官方星空派对。 该活动于 12 月 15 日至 XNUMX 日在拉达克东部的汉勒黑暗天空保护区举行。 汉勒是印度天文台的所在地，天空漆黑，天气干燥，非常适合观测天体。

汉勒黑暗天空保护区 (HDSR) 拥有印度最黑暗的天空之一，覆盖半径约 22 公里的区域。 该保护区由拉达克大学建立，旨在保护原始的黑暗天空并控制人为光污染。 它不仅支持天文研究，还促进天文旅游，为当地村庄的社会经济发展做出贡献。

约30名业余天文学家参加了这次星空派对，他们带着望远镜和相机，在不受光污染干扰的情况下捕捉夜空的美丽。 屡获殊荣的天文摄影师 Ajay Talwar 强调了黑暗天空对于观察微弱物体和捕捉详细照片的重要性。 他强调，由于汉勒的黑暗，某些天文现象，如虚假黎明和黄道光，只能在汉勒观测到。

星空派对的亮点之一是有机会见证和拍摄黄道光，这是太阳系平面上被尘埃散射的微弱阳光。 参与者可以连续两个晚上观察到这种现象。

该活动吸引了来自印度各地的参与者，包括班加罗尔、钦奈、德里、曼迪、艾哈迈达巴德、拉克沙群岛和孟买。 班加罗尔天文学会的 Sudhash Natarajan 提到汉勒的 Bortle-1 天空（被指定为最暗层）如何让他能够观察到模糊的微弱星系。 他表达了每年重返汉乐的热情。

除了星空派对之外，IIA 在 UT Ladakh 的资助下，还向保护区内选定的村民提供了 24 台小型望远镜，并将他们培训为天文学大使。 该倡议旨在让当地社区参与并教育他们有关天文学的知识，并进一步增强汉勒的天文旅游潜力。

IIA主任Annapurni Subramaniam教授对与天文爱好者分享HDSR独特的天空表示满意，并赞扬当地社区为游客培训天文大使。

总体而言，汉勒黑暗天空保护区的首届官方星空派对为业余天文学家提供了体验原始黑暗天空和详细捕捉天体细节的机会。 该活动的成功凸显了汉勒作为印度及其他地区天文学爱好者追捧的目的地的潜力。

定义：

– 印度天体物理研究所 (IIA)：在印度进行天体物理学和天文学各个领域研究的组织。

– UT Ladakh 野生动物保护部：负责保护拉达克联邦直辖区野生动物的部门。

– 汉勒暗夜保护区 (HDSR)：汉勒周围半径约 22 公里的区域已被指定为暗夜保护区，以控制光污染并保护暗夜，用于天文研究和天文旅游。

– 虚假黎明：黎明前观察到的一种现象，即使太阳尚未升起，天空似乎也被照亮了。

– 黄道光：被太阳系平面上的尘埃散射的微弱阳光，在黎明前或日落后的黑暗天空中可见。

– Bortle 等级：测量夜空黑暗度的数字等级，Bortle-1 是最暗的等级。

– 天文大使：汉勒暗夜保护区内的村民，他们接受过培训，可以教育和指导游客进行天文相关活动。

资料来源：印度天体物理研究所 (IIA)、UT Ladakh 野生动物保护部。