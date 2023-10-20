天文摄影师聚集在汉勒观测黄道光

来自印度各地的业余天文学家最近聚集在拉达克地区的一个村庄汉勒，见证并捕捉被称为黄道光的难以捉摸的现象。 多年来一直来到汉勒的获奖天文摄影师阿贾伊·塔尔瓦尔（Ajay Talwar）表达了黑暗天空对于详细观察微弱物体的重要性。 根据塔尔瓦尔的说法，由于汉勒异常黑暗，某些天文事件（如虚假黎明或黄道光）只能从汉勒观测到。

黄道光是太阳系平面上的尘埃粒子散射的微弱阳光。 这种现象非常微弱，只能在黎明前最黑暗的地方观察到。 汉勒星空派对的参与者有幸连续两个晚上目睹并拍摄了这种转瞬即逝的光芒。

该活动吸引了各种各样的参与者，包括当地村民、游客以及来自班加罗尔、钦奈、德里、曼迪、艾哈迈达巴德、拉克沙威普和孟买等城市的天文爱好者。 班加罗尔天文学会会员 Sudhash Natarajan 分享了他在汉勒的汉勒深空度假村 (HDSR) 观测模糊星系的兴奋之情，该度假村为观星提供了异常黑暗的 Bortle-1 天空。

另一位参与者 Dorjey Angchuk 强调，汉勒是业余天文学家的天堂。 他透露计划将 HDSR 星空派对设立为年度活动，希望使其成为印度和国外天文学爱好者梦寐以求的聚会。 此外，汉勒还被宣传为天文旅游胜地，吸引更多游客探索这个偏远地区的夜空奇观。

总的来说，热情的天文摄影师和天文学家聚集在汉勒提供了一个独特的机会来见证黄道光的空灵之美，并欣赏使此类观测成为可能的特殊黑暗。

来源：

– 文章中使用的各种术语定义由参加汉乐星空派对的专业天文学家和天文摄影师提供。