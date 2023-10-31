太空装扮：国际空间站的万圣节庆祝活动

虽然国际空间站 (ISS) 可能不会接待食尸鬼或“不给糖就捣蛋”的人，但轨道设施上的机组人员却找到了一种独特的方式来拥抱万圣节精神。 每年，无论是个人还是团体，他们都会利用空间站上现成的材料变成富有创意、怪异、有时甚至令人恐惧的角色。

在过去的万圣节里，国际空间站的工作人员展示了他们富有想象力的服装，令人印象深刻。 从吸血鬼斗篷到可怕的面具，空间站周围不乏万圣节气氛。 克莱顿·C·安德森 (Clayton C. Anderson) 和妮可·P·斯托特 (Nicole P. Stott) 等宇航员装扮成吸血鬼，而斯科特·J·凯利 (Scott J. Kelly) 在为期一年的任务中实现了万圣节梦想，扮演一个隐藏在可怕面具下的神秘角色。

万圣节庆祝活动并不仅限于美国宇航员； 国际宇航员也加入了这场令人毛骨悚然的庆祝活动。 欧洲航天局的卢卡·S·帕尔米塔诺（Luca S. Parmitano）利用第 37 次远征的机会，实现了他像超人一样飞行的毕生愿望。 保罗·A·内斯波利等其他欧洲宇航员也展示了他们的蜘蛛侠技能，为庆祝活动增添了一丝超级英雄的兴奋感。

来自各个探险队的船员穿着全套万圣节盛装聚集在一起。 从第 53 号远征队的指挥官兰道夫·J·“兰迪”·布雷斯尼克到第 61 号远征队的宇航员，如克里斯蒂娜·H·科赫、卢卡·S·帕尔米塔诺、安德鲁·R·“德鲁”·摩根和杰西卡·U·梅尔，他们都展示了他们的万圣节绕地球运行时的精神。

不幸的是，最近 Crew-3 NASA 宇航员的万圣节计划受到 NASA 肯尼迪航天中心不利天气条件的影响。 尽管如此，等待抵达国际空间站的机组人员，包括欧洲航天局的托马斯·G·佩斯奎特，并没有让天气浇灭他们的精神。 佩斯奎特在社交媒体上分享说，国际空间站上正在发生“奇怪的事情”，他们的宇航员同伴星出明彦从“死者”中复活，或者出现在观察窗上。

展望未来，想象未来国际空间站上的万圣节庆祝活动令人兴奋。 2022 年，Expedition 68 宇航员 Koichi Wakata、Francisco “Frank” C. Rubio、Nicole A. Mann 和 Josh A. Cassada 装扮成流行的视频游戏和卡通人物，并利用储物容器来装扮他们的服装，让所有人都高兴不已。 国际空间站上的宇航员似乎决心让这种恐怖气氛继续下去，并与世界分享他们充满乐趣的万圣节庆祝活动。

常见问题

问：宇航员在国际空间站庆祝万圣节吗？

答：是的，国际空间站上的宇航员会穿着创意服装来庆祝万圣节。

问：宇航员从哪里获得万圣节服装？

答：宇航员使用空间站上可用的材料来设计他们的服装。

问：国际宇航员是否参加国际空间站上的万圣节庆祝活动？

答：是的，来自各个航天机构的国际宇航员参加国际空间站的万圣节庆祝活动。

问：如果恶劣天气阻止宇航员在万圣节前到达国际空间站，会发生什么？

答：在这种情况下，已经登上空间站的宇航员将举行自己的万圣节庆祝活动。