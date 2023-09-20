古代木原木揭示了早期人类的高级技能

考古学家在赞比亚发现了古老的原木，这挑战了之前关于早期人类能力的假设。 发表在《自然》杂志上的研究结果表明，石器时代的人们在近 XNUMX 万年前就建造了建筑物，这表明石器时代的人们具有以前未知的智力和想象力水平。

利物浦大学的“人类深根”研究项目挖掘并分析了这些古老的木材。 项目负责人拉里·巴勒姆教授表示，这一发现改变了他对早期人类祖先的认识。 他相信这些古代人类利用他们的技能和创造力用木头建造了一些新的、大型的东西。

研究人员还发现了古代木制工具，包括挖掘棍，但最令人兴奋的发现是两块以直角组合在一起的木头。 石器被用来在原木上切出凹口，使它们能够在结构上连接起来。 通过分析木材埋藏的土层，研究小组确定其大约有 476,000 年的历史。

以前人类使用木材的证据仅限于生火和制作简单的工具。 这一发现挑战了早期人类过着纯粹游牧生活的观念，并表明他们有能力建造更复杂的建筑。

这些木结构的用途尚不清楚。 原木的大小表明它们被用来建造一些实质性的东西，可能是一个避难所的平台或河边钓鱼的结构。 然而，如果没有更完整的证据，很难确定这些建筑的确切性质或建造它们的古代人类的物种。

这些木制文物已被运往英国进行分析和保存。 一旦完成，它们将被送回赞比亚进行展示。 希望这些发现能够丰富藏品，并阐明赞比亚的木工传统以及古代人类与环境的相互作用。

资料来源：BBC新闻