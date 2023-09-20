赞比亚发现最早的木材建筑用途

考古学家在赞比亚北部瀑布顶部的冲积平原上发现了已知最早的木材建筑用途。 该结构的历史可以追溯到 476,000 年前，远远早于下一次已知的木材在建筑中的出现。 这个木制凹口是故意使用刮削和锛子技术制成的，连接了两个部分，并在一个浸水的湖盆中与许多木制工具一起被发现。 这些发现挑战了只有智人才有能力改变景观的观念。

由于腐烂，木材保存很少见，因此很难确定木工的起源。 然而，在英国和德国，木矛一直保存在沼泽条件下，其历史可以追溯到数十万年前。 在以色列发现的一块 780,000 万年前的木头被认为是已知最古老的木制工具。 虽然史前早期木工的证据很少，但卡兰博的发现提供了大量的加工木片，表明除了武器之外还有广泛的潜在用途。

该结构的用途尚不清楚，但研究人员推测它可能充当湖畔环境中的平台或走道。 除了 70 年前在同一地点发现的另一块有凹口的原木外，在非洲或欧亚的旧石器时代没有发现其他木材的结构用途。

这一突破性的发现为赞比亚迷人的考古历史增添了色彩。 此前，在卡布韦发现了一种被称为卡布韦人（Homo heidelbergensis）的古人类头骨。 追溯到大约 300,000 万年前，卡布韦人打破了人类进化的线性理论，揭示了多个平行人类谱系的存在。 虽然头骨可能与木结构没有直接联系，但它仍然是一个强有力的候选者。

该结构的创造者的身份和丰富的工具仍然不确定，因为当时非洲居住着各种古人类物种。 然而，卡兰博地区是许多古人类变种的活动中心，其中包括海德堡人，也可能包括纳莱迪人。 需要进一步的研究来解开赞比亚最早使用木材进行建筑的谜团。

来源：

– Barham 等人，《自然》（2023）

–哈雷斯