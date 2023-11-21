实现性别包容的行星命名需要新的指导方针

开放大学研究员安妮·伦诺克斯最近进行的一项分析显示，行星表面特征的命名指南缺乏性别包容性，并且表现出对男性的偏见。 伦诺克斯的研究涉及对国际天文学联合会 (IAU) 数据库的分析，发现已知的月球陨石坑中只有百分之二是以女性命名的。

IAU 是一个由专业天文学家组成的国际协会，其政策规定了陨石坑、山脉、山谷、峡谷、海洋和火山等行星特征的命名。 伦诺克斯向国际天文学联合会写了一封公开信，敦促他们解决命名政策中的偏见，她声称这些政策有利于“顺性别白人”。

为月球陨石坑命名的做法是由意大利天文学家乔瓦尼·巴蒂斯塔·里乔利 (Giovanni Battista Riccioli) 于 1635 年发起的。他为自己的发现采用了著名科学家的头衔，这一传统至今仍被国际天文学联合会沿用。

虽然 IAU 不直接指定名称，但它有助于组建工作组或工作组来提议和批准特定特征的名称。 这些提案通常从历史人物、神话或文化主题中汲取灵感。 然而，伦诺克斯认为，这种方法延续了历史上的不公正现象，并导致命名法缺乏多样性。

伦诺克斯的研究还揭示了行星特征中女性代表性的差异。 水星的代表性稍好一些，有 11.8% 的陨石坑以女性命名，而火星则表现出显着的性别差异，只有 1.8% 的陨石坑以女性命名。 另一方面，金星的所有陨石坑都以女性命名，但只有 38% 的陨石坑是为对社会做出了重大贡献的真正女性命名的。

为了确保行星命名具有更大的包容性和多样性，有必要审查和修订现行指南。 这将使人们能够更有代表性地庆祝历史上所有性别所做出的贡献。 通过采用更具包容性的行星特征命名方法，科学界可以为更广泛的叙述创造空间，并促进所有人的平等和认可。