太空食品的未来：为长期任务种植植物

在美国宇航局为月球和火星任务做准备时，一项关键挑战是确保机组人员在太空长期停留期间获得可持续的食物来源。 目前，宇航员主要依赖预包装食品，但随着时间的推移，这些食品在质量和营养方面都存在局限性。 为了解决这个问题，研究人员正在探索在太空种植食物的可能性，最大限度地减少频繁补给的需要，并确保为长期任务提供新鲜和营养的食物供应。

美国宇航局 (NASA) 于 2015 年与仙童植物园合作启动了“生长在地球之外”项目。该项目涉及美国各地数百个初中和高中科学课程，在类似于国际空间站的栖息地种植各种种子（国际空间站）。 在这些教室里茁壮成长的种子随后被转移到美国宇航局肯尼迪航天中心的一个房间中进行进一步测试。 选定的种子最终被发送到国际空间站，以评估它们在微重力条件下的生长情况。

美国宇航局还开发了专门的系统来支持植物在太空中的生长。 蔬菜生产系统（Veggie）是一个低功率室，能够容纳六株植物。 工作人员手动照料植物，手工浇水。 另一个系统是被动轨道养分输送系统（Veggie PONDS），可以自动给植物喂食和浇水。 先进植物栖息地是一种全自动设备，旨在以最少的人员参与来研究植物生长。

光照和营养条件对于植物在太空中成功生长至关重要。 一系列名为 Veg-04A、Veg-04B 和 Veg-05 的实验探索了水菜芥末（一种绿叶作物）在不同光照条件下的生长情况。 将太空种植的植物的产量、营养成分和微生物水平与地球上种植的植物进行了比较。 工作人员还评估了产品的风味、质地和其他特性。 另一项实验“Plant Habitat-04”侧重于植物与微生物的相互作用，并评估了智利辣椒的风味和质地。

初步实验表明，微重力会影响植物发育，但不会损害植物的整体健康。 例如，与地球上的同类相比，微重力下的小麦植株长得高 10%。 幼苗生长研究表明，幼苗可以通过改变与空间诱导的应激源相关的基因表达来适应微重力。 日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 进行的植物重力感应调查对植物中的重力感应进行了探索。 这项研究测量了微重力对钙水平的影响，为设计在太空种植植物的有效方法提供了见解。

充足的供水是微重力环境下的一项重大挑战。 植物水管理调查展示了一种为植物根部提供水和空气的水培方法。 XROOTS 研究尝试使用水培和气培技术（空气）作为传统土壤栽培的替代品。 这些技术有潜力为未来的太空探索实现大规模作物生产。

此外，VEG-03 调查涉及种植各种蔬菜，包括特级小白菜、阿马拉芥末和红生菜。 在实验过程中，美国宇航局宇航员迈克·霍普金斯在太空中进行了第一次植物移植，将健康的豆芽从一个植物枕头转移到了 Veggie 中的挣扎中。 这次成功的移植为增强微重力下的植物生长和扩大可在太空种植的作物品种提供了新的可能性。

随着美国宇航局继续进行研究和实验，很明显，在太空种植植物是长期任务的一个有前途的解决方案。 从这些努力中获得的知识将有助于塑造未来太空可持续粮食生产的技术和方法，支持该机构人类探索地球以外的宏伟目标。

来源：

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)