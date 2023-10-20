格陵兰冰盖对全球变暖的抵抗力可能比之前想象的更强

最近发表的一项新研究表明，格陵兰冰盖对全球变暖的抵抗力可能比之前认为的更强。 研究人员发现，冰盖对人类引起的变暖反应缓慢，这意味着在未来几个世纪内减少温室气体排放可以防止冰盖融化。

这项研究由波茨坦气候影响研究所和挪威北极大学的研究人员进行，利用计算机模型模拟不同温度情景对冰盖的潜在影响。 他们的结论是，即使暂时超过临界温度阈值，仍然有可能防止出现导致海平面在数十万年内大幅上升的临界点。

不过，研究人员强调，这并不意味着应对气候变化的努力应该放松。 他们表示，减少温室气体排放和解决全球变暖问题仍然至关重要且紧迫。 该研究强调了将全球气温稳定在工业化前水平以上不超过1.5摄氏度的重要性，以防止冰盖进一步融化。

格陵兰冰盖覆盖了世界上最大岛屿约 80% 的面积，目前正在导致海平面上升。 如果它完全融化，全球海平面将上升约 24 英尺，给全世界沿海城市带来毁灭性后果。

这项研究带来了希望：如果立即采取行动减少温室气体排放，就可以避免冰盖崩塌和海平面急剧上升的最坏情况。 然而，减排的时机至关重要，因为延迟几个世纪以上仍可能导致海平面大幅上升。

总之，虽然该研究表明格陵兰冰盖可能更能抵御全球变暖，但它强调需要采取紧急行动应对气候变化并尽量减少与冰盖融化相关的风险。

来源：

– 研究合著者、德国波茨坦气候影响研究所的 Niklas Boers

– Nils Bochow，该研究的主要作者、挪威北极大学研究员

– 国家冰雪数据中心

– 自然杂志

– 布林·哈伯德 (Bryn Hubbard)，威尔士阿伯里斯特威斯大学冰川学教授

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