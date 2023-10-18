一项研究表明格陵兰岛表面冰融化增加而南极洲融化减少

乌得勒支大学和加州大学欧文分校（UCI）的研究人员最近进行的一项研究表明，近几十年来格陵兰岛表面冰融化一直在加速，而在南极洲，融化速度一直在减慢。 科学家们重点研究了下降风和焚风在格陵兰岛冰盖融化过程中的作用。 这些风将温暖干燥的空气带到冰川顶部，导致格陵兰岛的融化在过去十年中增加了 10% 以上。 然而，它们对南极洲冰盖的影响却减少了 32%。

该研究利用区域气候模型模拟来评估这些风对格陵兰岛和南极洲冰盖的影响。 结果表明，下坡风是造成这两个地区大量表面冰融化的原因。 这种表面融化导致径流和冰架水力破裂，导致流入海洋的淡水流量增加，最终导致海平面上升。

该研究的合著者、加州大学尔湾分校地球系统科学教授查理·赞德强调，虽然风的影响很大，但全球变暖的影响在南半球和北半球是不同的。 在格陵兰岛，气温升高加上风的影响，导致地表冰融化总量增加了 34%。 曾德将此归因于全球变暖对北大西洋涛动（NAO）的影响，北大西洋涛动导致高纬度气压低于正常水平，并将暖空气带到了格陵兰岛和北极。

另一方面，自 2000 年以来，南极洲地表融化总量减少了约 15%。 这一减少主要是由于南极半岛两个冰架崩塌导致风引起的下坡融化减少。 此外，南极平流层臭氧洞的恢复提供了暂时的绝缘，保护表面免受额外融化的影响。

随着格陵兰岛和南极洲冰盖的恶化，监测和模拟它们的融化至关重要，因为它们目前在海洋中保留着超过 200 英尺的水。 自 0.75 年以来，这些冰盖的融化已导致全球海平面上升 1992 英寸。近几十年来，格陵兰岛一直是海平面上升的主要驱动力，而南极洲正在迎头赶上，并最终将主导未来海平面。上升。

来源：

– 研究：“格陵兰岛和南极冰盖与风相关的融化趋势和对比”发表在《地球物理研究快报》上

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