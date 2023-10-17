怀疑爱因斯坦和欧拉：测试宇宙引力定律

1915年，阿尔伯特·爱因斯坦提出了他的广义相对论，改变了我们对宇宙的理解。 爱因斯坦没有将空间和时间视为固定的实体，而是提出它们是动态的并且与物质和光交织在一起。 他的方程解释了物质如何弯曲和扭曲时空，影响恒星、星系和光的运动。

但我们能确定爱因斯坦方程总是有效吗？ 是否存在可能违反这些规则的情况，或者 18 世纪数学家 Leonhard Euler 提出的方程可能需要修改的情况？ 这是科学家们一直在探索的一个问题，特别是考虑到我们的宇宙中仍然存在着许多谜团。

其中一个谜团是暗物质，这是一种目前的望远镜无法探测到的物质。 1930 世纪 XNUMX 年代，Fritz Zwicky 观察到宇宙中的物质数量是我们所能探测到的物质数量的五倍。 他将这种看不见的物质称为“暗物质”。 科学家们还无法识别暗物质粒子或了解它们的行为。 暗物质是否会受到与普通物质不同的力，从而挑战欧拉方程？

另一个谜团是观察到宇宙正在加速膨胀，这与爱因斯坦的理论预测相反。 科学家们仍在试图了解这种行为的原因。 是否存在另一种具有排斥引力的“黑暗”物质？ 或者爱因斯坦的引力理论不适用于非常大的尺度？ 这些谜团为检验爱因斯坦和欧拉提出的定律提供了动力。

研究人员一直在研究宇宙中遥远距离内的引力行为。 他们发现了一种改变重力的特征，称为“重力滑移”。 根据广义相对论，光和物质在穿过扭曲的时空时应该经历相同的弯曲。 通过比较星系落入引力井的方式以及来自这些星系的光如何偏转，科学家可以确定是否存在引力滑移。

然而，如果检测到引力滑移，则很难确定它是由于爱因斯坦定律的修改还是欧拉方程的修改所致。 为了区分两者，科学家需要测量被称为“引力红移”的效应，这可以通过暗能量光谱仪和平方公里阵列等望远镜来完成。

在《自然天文学》最近发表的一项研究中，科学家们得出的结论是，仅测量引力滑移并不能确定爱因斯坦定律或欧拉方程是否有修改。 然而，通过测量引力红移，也许可以做出这种区分。 挑战在于望远镜只能测量星系的集体运动，其中既包含正常物质也包含暗物质。 在这种情况下，区分暗物质和修正引力的影响变得很困难。

引力红移仅受时间扭曲的影响，它提供了一种直接探测引力势的方法。 当光逃离引力势时，它的颜色会变成红色，表明引力红移。 这种效应与引力透镜效应不同，引力透镜效应是由空间和时间扭曲引起的。

总之，探索爱因斯坦和欧拉方程的有效性是理解宇宙奥秘的关键努力。 虽然测量引力滑移可能无法提供明确的答案，但测量引力红移可以帮助区分爱因斯坦引力方程和欧拉方程的修改。 望远镜和观测技术的进一步进步将使科学家能够揭开引力和宇宙的真实本质。

来源：

– 爱因斯坦和欧拉：测试宇宙中的引力定律，Ruslan Batiuk，Adobe stock，[源 URL]

（注：根据说明省略了 URL）