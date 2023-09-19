研究表明非洲哺乳动物的进化并非由草原扩张驱动

新的研究挑战了长期以来的信念，即非洲哺乳动物的进化，包括现代人类祖先的进化，主要是由草原的扩张驱动的。 犹他大学研究人员进行的一项研究表明，植被的变化可能影响了哺乳动物群体的空间范围，导致灭绝和新物种的起源。 该研究的重点是模拟 58 种现代草食性物种对非洲公园和自然保护区木质覆盖变化的反应。 结果显示，它们偏爱大约一半木质覆盖的环境，而很少有物种喜欢开阔的草原或封闭的森林。

研究小组还考虑了哺乳动物的饮食偏好，包括食草动物、浏览器、食果动物和混合饲养动物。 随着木质覆盖的增加，偏好开放栖息地的物种的概率下降，而偏好封闭林地的物种则随着转向开放草原的概率下降。 研究发现，一些物种，如黑斑羚、水牛和角马，对植被覆盖的变化不敏感。

研究人员得出的结论是，最有可能在新生代晚期增殖的生态系统是草原环境，主要是散布着灌木和树木的草原。 这些环境深受年降水量的影响，年降水量可能会降低干旱条件下的生长生产力，或稀释降雨过多地区的植物养分。

该研究还强调了利用化石遗迹重建过去景观变化的局限性。 先前的研究表明，某些化石表明有茂密的林地，但这项研究表明，这些化石可能无法准确地代表更大区域的林地覆盖。 研究人员警告说，在古生态重建过程中，不要仅仅依赖化石作为“指示物种”。

总之，该研究表明，新生代晚期草原的扩张可能不是非洲哺乳动物物种形成和灭绝的主要驱动力。 相反，受降水等因素影响的植被覆盖变化在塑造非洲大陆哺乳动物进化方面发挥了重要作用。

来源：

– Kathryn G. Sokolowski 等人，食草动物等于草原吗？ 通过分析当今非洲哺乳动物、古地理学、古气候学、古生态学加强古环境推论（2023）。 DOI：10.1016/j.palaeo.2023.111786