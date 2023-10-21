全球变暖可能会增加珊瑚礁捕食者的繁殖

全球变暖不仅导致珊瑚白化，还有可能增加棘冠海星的数量，而棘冠海星是众所周知的珊瑚礁捕食者。 这些海星在成年阶段是名副其实的掠食者，会吞噬珊瑚礁。 然而，作为幼鱼，它们是食草动物，等待活珊瑚恢复后再成为珊瑚捕食者。

悉尼大学的科学家进行了实验，测试幼年棘冠海星对热应激的抵抗力。 这些实验旨在模拟导致珊瑚白化和死亡的海洋热浪条件。 海星暴露在温度范围为 28°C 至 30°C 的热浪环境中，与珊瑚相比，它们对热浪条件的耐受性明显更高。

这项发表在《全球变化生物学》杂志上的研究发现，幼年的棘冠海星能够承受长达 20 天的高温。 这种阻力几乎是导致珊瑚白化的热强度的三倍。 研究结果表明，变暖的海水实际上可以使这些海星受益。 珊瑚白化和死亡导致珊瑚碎石栖息地丰富，使得它们的数量随着时间的推移而增加。

海洋变暖对珊瑚生存构成直接威胁，地中海和澳大利亚大堡礁等地区的各种珊瑚物种正在消失，经历了严重的白化。 根据澳大利亚政府的一份报告，大堡礁 91% 的珊瑚因夏季持续热浪而白化而受损。

总之，全球变暖对珊瑚礁构成重大威胁，不仅会导致珊瑚礁白化，还可能促进棘冠海星的繁殖。 了解气候变化对海洋生态系统的影响对于保护工作至关重要。

来源：

– 悉尼大学

– 全球变化生物学杂志