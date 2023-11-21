对木卫一火山活动的新见解

美国宇航局喷气推进实验室、加州理工学院、亚利桑那大学和亚利桑那州立大学的一组研究人员最近进行的一项研究，为木星卫星木卫一的火山活动提供了新的线索。 通过分析从朱诺号航天器上的传感器获得的热排放数据，研究人员能够创建木卫一火山活动的全局视图。

先前的研究表明，木卫一是太阳系中火山活动最活跃的天体，其表面覆盖着破火山口和熔岩河流。 长期以来，科学家们一直对这种剧烈火山活动的来源感到好奇。 普遍的假设表明，木星引力引起的潮汐加热是产生火山喷发所需热量的原因。 然而，关于这种热量是来自木卫一内部深处还是更靠近其表面的地方一直存在争议。

这项新研究提供了令人信服的证据支持后一种假设。 研究人员发现，木卫一在低纬度地区释放的热量比高纬度地区多出 60%。 这一发现表明，造成火山活动的热量集中在月球表面下方。 研究人员提出，木卫一可能有一个柔软的上地幔，甚至在其地壳下面有一个熔融的海洋。

研究团队基于对266个火山热点的分析，创建了木卫一火山活动的全球视图。 这张综合热图提供了有关月球火山活动分布和强度的宝贵见解。 它还强调了研究木卫一两极的重要性，而这在之前的研究中很少受到关注。

了解木卫一火山活动的动力学对于解开行星地质学之谜和天体形成过程至关重要。 未来的研究无疑将建立在这些发现的基础上，有可能为木卫一有趣的火山活动提供更详细的见解。

常见问题解答

木卫一火山活动的主要热源是什么？

木卫一火山活动的主要热源被认为是木星引力引起的潮汐加热。 艾奥和木星之间距离的变化会导致月球岩石物质内部的摩擦，从而产生热量。

木卫一火山活动的热量位于何处？

新的研究表明，木卫一火山活动的热量集中在月球表面下方，特别是在其低纬度地区。 这一发现表明木卫一地壳下可能存在柔软的上地幔，甚至熔岩海洋。

木卫一火山活动的全球视野是如何形成的？

通过分析朱诺号航天器上的传感器获得的热发射数据，创建了木卫一火山活动的全球视图。 研究人员将朱诺号绕木星两极轨道的新数据与之前的数据相结合，绘制了木卫一上 266 个火山热点的地图。

为什么研究木卫一的两极很重要？

研究木卫一的两极对于了解月球上火山活动的分布和强度至关重要。 此前的研究主要集中在木卫一的赤道上，对其两极知之甚少。 这项新研究强调需要调查极地地区，以全面了解木卫一的火山过程。

Sumber: phys.org