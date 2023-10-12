了解 Cookie 在在线广告中的使用

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总之，Cookie 是在线广告中的重要工具，可改善网站导航、个性化广告和分析网站使用情况。 通过接受 cookie，您允许网站增强您的浏览体验并为您提供符合您兴趣的定制内容。

来源：各种在线广告资源和数据保护法。