探索隐藏的世界：微生物如何影响松树的生存

在墨西哥岛屿的僻静森林、加利福尼亚州的崎岖景观以及新西兰北岛的中心地带，一项突破性的科学项目正在揭开松树恢复力和适应能力的秘密。 Scion 的科学家与来自美国、澳大利亚和林肯大学的研究人员一起，正在深入研究树木微生物组的神秘世界——存在于树木内部和周围的真菌、细菌和微生物的复杂网络。根系和土壤环境。

Steve Wakelin 博士和博士生 Sarah Addison 是致力于为期五年的树根微生物组项目的研究人员之一。 通过在新西兰、美国、澳大利亚和墨西哥的松树地点进行广泛的采样工作，他们的目标是了解导致松树在某些地区茁壮成长而在其他地区陷入困境的因素。

正如人类拥有对我们的健康和福祉有重大影响的微生物组一样，树木也拥有类似的内部生态系统。 这些微生物的集合深刻地影响着它们的整体健康、恢复力和功能。 通过检查微生物组，科学家希望揭示它在松树适应性中发挥的重要作用。

在整个项目中，研究人员从 750 多棵松树中采集了样本，其中 450 棵仅来自新西兰。 他们的全面采样工作是通过与农民和土地所有者的合作实现的，他们慷慨地允许进入各种松林。

与人类微生物组项目相似，该项目揭示了微生物与人类健康之间关系的突破性见解，韦克林博士断言，探索树的微生物组为更好地了解微生物与环境之间的相互作用提供了前所未有的机会。

气候变化对地球生态系统的深远影响需要更深入地了解树木如何适应和响应周围环境。 通过利用先进的 DNA 技术，例如高通量测序，科学家可以识别每个区域特定微生物组的独特特征，并揭示树木在面对未来挑战时如何进化。

从经常遭受干旱的澳大利亚西部和南部的沙质土壤，到与疾病和持续干旱条件作斗争的加利福尼亚州蒙特雷的松林，这些多样化的环境让我们得以一睹新西兰松树的潜在未来。 从该项目中积累的知识不仅可以帮助保护松树，还可以深入了解其他树种（无论是本地树种还是外来树种）的适应性。

树根微生物组研究计划由商业、创新和就业部的奋进基金和森林种植者征税信托基金资助，是 Scion、西悉尼大学、莱特州立大学、惠灵顿维多利亚大学、伍德威尔分校之间的合作项目气候研究中心、澳大利亚植物表型组学设施和林肯大学。

常见问题

1.什么是微生物组？

微生物组是指存在于活生物体内部和表面或特定环境（例如土壤）内的整个微生物群落，包括细菌、真菌和病毒。

2. 为什么研究松树的微生物组很重要？

检查松树的微生物组可以让科学家了解微生物在这些树的生存、健康和适应性中的作用。 它为树木如何应对气候变化等环境变化提供了宝贵的见解。

3. 使用什么技术来研究微生物组？

采用高通量测序等先进DNA技术来分析不同地区松树所伴随的微生物组的独特性状和组成。

4、松树如何适应不同的环境？

松树有能力通过微生物组适应环境的变化。 它们所携带的微生物集合有助于增强它们抵御气候变化等因素引起的变化的能力。

5. 这项研究的结果可以应用于其他树种吗？

是的，对松树进行的研究为了解其他树种（无论是本地树种还是外来树种）如何适应和响应其环境提供了一个有价值的模板。