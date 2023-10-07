十月观天：观测的天体事件

十月对于天文爱好者来说是一个令人着迷的月份，因为它提供了各种可供观察的天体现象。 从行星在天空中摆出姿势到日食的“火环”，每个人都能享受其中的乐趣。

10 月 XNUMX 日，天文爱好者将有机会在日出前看到东方的金星。 在细长的新月的陪伴下，金星将与狮子座明亮的心脏和蓝白色的轩辕十四一起，创造出美丽的天象。

14 月最受期待的事件之一是将于 XNUMX 月 XNUMX 日发生的日“火环”日食。这一天体事件只能在从俄勒冈州延伸到德克萨斯州以及美国部分地区的狭窄环形路径中可见。墨西哥、中美洲和南美洲。 然而，即使那些在环形路径之外的人仍然能够目睹日偏食。

值得注意的是，观察日食需要特殊的眼睛保护，例如日食眼镜或专门的太阳滤镜。 天文观测者还可以使用针孔投影仪等间接观察方法来安全地观察日食。 下一次日全食将于 8 年 2024 月 XNUMX 日发生，并将席卷美国。

23 月 70 日，大约 XNUMX% 被照亮的月亮将悬挂在夜空中的土星环下方。 日落后一两个小时向南看，观察者可以目睹这一令人惊叹的天体排列。 第二天晚上，我们将看到月亮悬挂在土星的东边，这提供了另一个惊叹这对天体的机会。

28 月 XNUMX 日，满月和木星将足够接近，在天空中形成令人印象深刻的景象，以高调结束这个月。 这两个明亮的天体将为天空观察者提供令人惊叹的视觉效果。

对于天空观测爱好者来说，十月确实是一个充满天象的月份。 无论是观察“火环”日食还是惊叹于行星和月球的天体排列，夜空中都有无数的奇观可供探索。

定义：

– 天体现象：天空中发生的事件或事件，例如日食、排列和行星位置。

– 环形日食：一种日食，其中月球没有完全覆盖太阳，在月球边缘留下可见的阳光环。

– 间接观察法：无需直接观看太阳即可观察日食或其他明亮天体的安全方法，例如使用针孔投影仪。

来源：

– 美国宇航局喷气推进实验室（推特）