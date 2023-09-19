德国加入阿耳忒弥斯协议：推动太空探索国际合作

德国被誉为世界领先的航天国家之一，最近签署了《阿耳忒弥斯协议》，成为第八个签署该协议的国家。 这项由美国和美国宇航局制定的国际协议，为月球和火星等天体的探索和利用合作制定了一套原则和指导方针。 德国对协议的承诺预计将在确保安全、可持续与和平地探索这些外星环境方面发挥至关重要的作用。

德国加入《阿尔忒弥斯协议》不仅展示了其技术实力，也展示了其对太空探索领域国际合作的奉献精神。 纵观其历史，德国一直积极参与与其他国家的联合太空项目，利用其专业知识促进我们对宇宙的理解的进步。 通过加入该协议，德国旨在加强这些合作关系，并为全球太空发现和创新的努力做出贡献。

《阿尔忒弥斯协议》虽然仍处于制定的早期阶段，但具有彻底改变我们探索和利用月球和火星资源的方式的巨大潜力。 随着参与该协议的每个国家都发挥其独特的能力，国际合作将为更高效、更有影响力的太空任务铺平道路。 德国参与这一历史性协议标志着这一共同努力向前迈出了重要一步。

德国签署《阿尔忒弥斯协议》强调了坚持透明、可持续以及和平探索外层空间原则的重要性。 随着越来越多的国家根据这项协议走到一起，共同决心推进科学知识和突破人类探索的界限。 德国对《协议》的承诺体现了德国致力于以负责任的合作方式发展太空探索，造福全人类。

来源：

– [Artemis Accords]（原始来源中未提供 URL）

– [美国宇航局]

- [美国]

- [澳大利亚]

- [加拿大]

- [日本]

– [韩国]

- [英国]