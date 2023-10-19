使用岩土离心机模型模拟裂隙岩石中的长期放射性核素迁移

浙江大学的研究人员开发了一种新方法，利用岩土离心机模型来模拟放射性核素或污染物通过小规模裂隙花岗岩的传输。 这对于理解大空间和长时间尺度的长期运输问题尤其重要。 深层地质处置是一种广泛接受的放射性废物管理方法，但存在潜在泄漏或地质环境改变的风险，这可能导致放射性核素迁移到生物圈中。

传统的现场监测方法不足以解决这些长期的运输问题。 然而，研究人员利用3D打印技术的能力，为具有可调节渗透率的裂隙岩石样本创建了独特的结构设计。 通过将其与密封控制装置相结合，他们能够进行正常重力和超重力实验，以评估低渗透性裂隙岩石的屏障性能。

超重力实验最初用于模拟土壤中污染物的迁移，但其对裂隙岩石的影响仍然未知。 研究人员利用3D打印的断裂网络模型和超重力实验来填补这一知识空白。 结果表明，该方法能够成功评价低渗透裂隙岩体的长期屏障性能。

这一突破对于深层地质处置领域具有重大意义。 研究人员希望他们的发现能够激发进一步探索超重力实验和 3D 打印裂缝网络在评估处置方法的长期可行性方面的潜力。 这项研究为研究裂隙岩石中放射性核素或污染物的迁移以及提高核废料深层地质处置的安全性开辟了新的可能性。

资料来源：徐文杰等，“裂隙岩石溶质运移超重力实验及长期屏障性能评价方法”，《岩石力学通报》（2023）。 DOI：10.1016/j.rockmb.2023.100042