科学家分析现代人类尼安德特人 DNA 的分布

日内瓦大学 (UNIGE) 的科学家进行了一项研究，分析了过去 40,000 万年来尼安德特人 DNA 在现代人类基因组中的分布。 这项发表在《科学进展》上的研究深入了解了尼安德特人和现代人类的共同历史。

研究表明，起源于非洲的现代人类于四万年前开始取代欧亚大陆西部的尼安德特人。 这种替换在几千年的时间里逐渐发生，导致尼安德特人的 DNA 整合到现代人类的基因组中。

研究人员通过分析欧亚古基因组来调查人类扩张后尼安德特人渗入梯度的存在。 他们发现，向非洲以外的扩张导致了尼安德特人血统的空间梯度，这种梯度在整个时间里持续存在。 与亚洲人口相比，新石器时代早期农民的扩张在减少欧洲人口中尼安德特人的渗入方面发挥了重要作用。

基因组测序和比较分析已经证实，尼安德特人与现代人类进行了杂交，导致当今欧亚人体内大约有 XNUMX% 的尼安德特人 DNA。 欧亚大陆各地区的这一百分比略有不同，亚洲人群的尼安德特人 DNA 比例略高于欧洲人群。

解释这种差异的一个假设是，自然选择可能对不同人群的尼安德特人基因产生不同的影响。 然而，UNGE研究人员提出了一种基于迁徙流的替代假设。 根据他们的假设，离开非洲越远，尼安德特人 DNA 的比例就越高，因为尼安德特人主要分布在欧洲。

为了验证这一假设，研究人员使用了一个数据库，其中包含过去 4,000 万年来生活在欧亚大陆的个体的 40 多个基因组。 统计分析显示，欧洲旧石器时代狩猎采集者的尼安德特人 DNA 比例略高于亚洲人。 然而，在向新石器时代过渡期间，欧洲人口中尼安德特人DNA的比例下降了。 这种下降与第一批来自安纳托利亚的农民的到来同时发生，他们携带的尼安德特人 DNA 比例较低。 这些农民与欧洲人之间的杂交进一步稀释了尼安德特人的 DNA。

该研究强调利用古代基因组和考古数据来追踪杂交物种的历史。 它还为未来的研究检测偏离平均值并可能产生有利或不利影响的遗传图谱提供参考。

来源：

– 科学进展：“过去的人类扩张塑造了尼安德特人祖先的空间格局”

– 日内瓦大学：“过去的人类扩张塑造了尼安德特人祖先的空间格局”