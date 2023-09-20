新方法允许同时对动物进行基因修饰

苏黎世联邦理工学院的研究人员开发了一种方法，可以使用 CRISPR-Cas 基因剪刀对单个动物的细胞进行多种基因修饰。 各个器官中的细胞以马赛克样方式进行基因改造，每个细胞仅改变一个基因。 这种方法使科学家能够在一次实验中研究各种基因变化的影响。

研究人员成功地将这种方法应用于成年小鼠，这标志着该方法首次在活体动物身上进行。 他们使用腺相关病毒（AAV）向小鼠细胞传递指令以破坏基因。 通过用携带不同指令的病毒混合物感染小鼠，他们能够关闭大脑细胞中的不同基因。

利用这种方法，研究人员对人类罕见的遗传性疾病（称为 22q11.2 缺失综合征）有了新的认识。 他们专注于与疾病相关的染色体区域的 29 个基因，发现其中三个基因在脑细胞功能障碍中发挥着重要作用。 该研究还揭示了小鼠细胞中让人想起精神分裂症和自闭症谱系障碍的模式。 这些新信息可能会导致开发补偿异常基因活性的药物。

该方法的应用超出了研究这种特殊遗传性疾病的范围。 它可用于研究其他遗传性疾病和涉及多个基因的疾病。 研究人员计划将每个实验的修饰基因数量从目前的 29 个增加到数百个。 他们已申请了该技术的专利，并正在建立一个分拆公司以进一步开发和利用该方法。

来源：

– 苏黎世联邦理工学院： 研究人员通过一次 CRISPR-Cas9 治疗同时修改多个器官中的数十个基因

- 自然： 多重单细胞 CRISPR-Cas9 敲除揭示了细胞活力中基因特异性的作用