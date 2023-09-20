基因研究的未来：CRISPR 技术的进步

苏黎世联邦理工学院的研究人员在基因改造领域取得了重大进展，他们的新方法使他们能够对动物的每个细胞进行不同的基因改造。 这项突破性技术有可能彻底改变基因研究，使科学家能够在一次实验中研究多个基因修饰的影响。 此前，研究人员必须进行大量的动物实验，每个实验都侧重于不同的基因修饰。 这种新方法使用 CRISPR-Cas 基因剪刀，同时在单个动物的细胞内产生多个基因变化，类似于马赛克。 虽然每个细胞只改变了一个基因，但器官中不同细胞的修饰各不相同，从而可以进行精确分析。

在《自然》杂志上发表的一项开创性研究中，苏黎世联邦理工学院的研究人员成功地将这种方法应用于成年小鼠。 通过利用腺相关病毒（AAV）作为传递系统，他们能够靶向并修改小鼠细胞中的特定基因。 研究人员重点关注了小鼠大脑中活跃的 29 个基因，并研究了修改每个基因后单个脑细胞的 RNA 谱。 通过这项分析，他们发现了三个基因，这些基因主要负责一种罕见的遗传性疾病（称为 22q11.2 缺失综合征）的脑细胞功能障碍。 此外，他们在小鼠细胞中发现了类似于精神分裂症和自闭症谱系障碍症状的模式。

研究成年动物遗传疾病的能力极大地推进了该领域的研究。 这项新技术对于精神分裂症等多种基因发挥作用的复杂疾病特别有价值。 该方法可用于研究基因的异常活性并开发可以补偿这些异常的药物。 研究人员已经在寻求将每次实验的修饰基因数量从 29 个扩大到数百个，从而使该方法更加强大。

苏黎世联邦理工学院已为这项创新技术申请了专利，研究人员计划建立一个分拆公司来进一步开发和利用该方法。 CRISPR技术的进步为生物医学研究开辟了无限的可能性，使科学家能够从一次实验中获得丰富的信息，并加速寻找复杂遗传疾病的分子原因。

来源：

– 苏黎世联邦理工学院研究文章：[插入源 URL]

– 自然研究文章：[插入源 URL]