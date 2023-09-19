基因发现增强了对草根毛生长和硝酸盐觅食的理解

华盛顿州立大学的研究人员发现了一种名为“BUZZ”的基因，它在植物根毛的生长中起着至关重要的作用。 根毛是帮助植物从土壤中吸收水分和养分的微小结构。 该基因的发现不仅揭示了根系生长的机制，而且具有增强作物可持续生产的潜力。

研究发现，BUZZ 基因可以响应土壤中硝酸盐的浓度，在速率和侧根萌发方面调节根系生长。 氮是植物生长必需的营养物质，而硝酸盐是氮的主要来源。 了解植物如何发现和使用硝酸盐可以对农业、施肥实践和环境可持续性产生重大影响。

有趣的是，BUZZ 基因的表达水平较低，并且以前从未被描述过。 这使得其识别具有挑战性。 据信该基因在不同草种中是保守的，包括小麦、水稻、玉米和大麦等重要作物。 提高这些作物寻找和有效利用硝酸盐的能力可以对全球粮食生产产生深远影响。

研究人员现在正在更深入地研究 BUZZ 基因控制的机制。 通过揭示该基因的具体功能，他们希望对硝酸盐觅食和根系发育有更多的了解。

这项研究由华盛顿州立大学实验室的博士生以及其他机构的合作者领导。 这些发现强调了基础研究在理解基本生物过程方面的重要性，这最终可以导致作物改良和可持续性的实际应用。

来源：

– Thiel A. Lehman 等人，BUZZ：短柄草根毛生长的必需基因和根结构的调节因子，新植物学家 (2023)。 DOI：10.1111/nph.19079