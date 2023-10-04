西班牙出土的蜥脚类恐龙新种

一项新的研究揭示了一种以前未知的蜥脚类恐龙物种，它生活在 122 亿年前，生活在现在的伊比利亚半岛。 这种新的恐龙物种被命名为Garumbatitan morellensis，是在西班牙莫雷拉发现的，它扩大了我们对欧洲白垩纪早期恐龙多样性的了解。

这种新发现的恐龙化石是在莫雷拉的圣安东尼德拉韦斯帕化石遗址出土的。 该遗址是欧洲下白垩纪蜥脚类恐龙骨骼最集中的遗址之一，为了解当时的恐龙动物群提供了重要的见解。 在该矿床中发现了至少四具遗骸，其中三具属于 Garumbatitan morellensis。

里斯本大学古生物学家、首席研究员佩德罗·莫乔（Pedro Mocho）描述，其中一个个体体型特别大，椎骨超过一米宽，股骨长度可达两米。 他们还发现了两个几乎完整的铰接脚，这在地质记录中是罕见的发现。

科学家们能够根据其独特的解剖特征将莫伦巴泰坦与其他蜥脚类恐龙区分开来。 股骨和足部的形态使其有别于同时代的恐龙，类似于白垩纪晚期的蜥脚类恐龙。 这项研究还揭示了莫雷伦加伦巴蒂坦与伊比利亚半岛早白垩世其他蜥脚类动物之间的亲缘关系。

此外，这项研究强调了欧洲白垩纪蜥脚类恐龙复杂的进化历史，表明物种在大陆之间的传播。 研究结果还表明了欧洲蜥脚类恐龙与亚洲、北美和非洲蜥脚类恐龙之间的关系。

在圣安东尼德拉韦斯帕矿床中发现的化石材料将得到进一步研究和修复，为了解中生代最后百万年恐龙动物群中蜥脚类恐龙的早期进化提供宝贵的见解。

Sumber:

– 期刊参考：Pedro Mocho、Fernando Escaso、José M Gasulla 等人。 来自莫雷拉（西班牙）白垩纪下层的一种新蜥脚类恐龙为伊比利亚巨龙类恐龙的进化史提供了新的见解。 林奈学会动物学杂志。 DOI：10.1093/zoolinnean/zlad124