根据天体物理假设强化广义相对论的引力波测试

广义相对论（GR）是一个极其成功的引力模型，出色地通过了每一项测试。 然而，众所周知，它是不完整的，并且与其他基础物理理论并不完全一致。 LIGO 实验探测到的引力波 (GW) 为探测 GR 的有效性提供了一个新窗口。 通过研究预测的引力波波形和观测到的引力波波形之间的偏差，物理学家可以寻找引力波之外的物理现象。

为了分析 GW 数据，使用贝叶斯似然模型。 这些模型计算给定数据的波形的概率。 它涉及将描述广义相对论偏差和黑洞数量的模型参数与观测数据相关联。 贝叶斯分析还依赖于先验，先验是代表参数先验知识的概率分布。 先验可以提供信息，也可以不提供信息，具体取决于我们事先对参数的理解。

使用引力波数据测试广义相对论的一大挑战是描述黑洞双星总体的参数与描述广义相对论偏差的参数之间的强相关性。 对黑洞种群的错误假设可能会导致对广义相对论偏差的推论出现偏差。 例如，假设黑洞总体具有统一的先验，而实际上它遵循幂律分布，则会导致有偏差的结果。

为了证明天体物理假设的影响，作者将具有统一先验的模型与具有天体物理驱动先验的模型进行了比较。 结果显示后验分布存在显着差异。 天体物理信息的包含导致人们倾向于选择质量比更相等的双星，从而产生更低的并合啁啾质量和更大的负偏差系数。

作者还使用 LIGO 数据来约束引力子的质量，引力子是一种假设的介导引力相互作用的粒子。 通过纳入天体物理学先验，对引力子质量的限制减少了，这表明对无质量引力子的支持更大，对广义相对论偏差的支持更少。

总之，作者强调了在使用引力波数据进行广义相对论测试中纳入天体物理学先验的重要性。 这些先验有助于减少无信息先验带来的偏差，并提高推断的准确性。 然而，正确采样先前的空间并意识到可能仍然存在的潜在偏差是至关重要的。

– 来源：

伊桑·佩恩、马克西米利亚诺·伊西、卡特琳娜·查齐奥安努、威尔·M·法尔。 “根据天体物理学假设强化广义相对论的引力波测试”（预印本，arXiv）