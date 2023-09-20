快速检测猴痘病毒的新型即时检测方法

发表在《柳叶刀微生物》上的一项概念验证研究介绍了一种有前景的即时检测方法，用于快速检测猴痘病毒 (MPXV)。 来自澳大利亚的研究人员开发了基于等温扩增和 CRISPR-Cas 技术的检测方法。 凭借其高灵敏度和特异性，与金标准定量聚合酶链反应 (qPCR) 测定相比，该测定法表现良好。

猴痘是一种由 MPXV（一种大型双链 DNA 病毒）引起的人畜共患疾病。 虽然主要在男男性行为者中报告，但在妇女和婴儿中也观察到病例。 由于猴痘突然出现、传播迅速且缺乏疫苗功效信息，世界卫生组织（WHO）于2022年2023月至XNUMX年XNUMX月期间宣布猴痘为突发公共卫生事件。

目前，MPXV 检测的黄金标准诊断方法是 qPCR，它需要专门的设备和经过培训的人员。 诊断通常在专门实验室进行，样本采集后可能需要几天时间才能获得结果，特别是在资源匮乏的环境中。

在这项研究中，研究人员开发了一种名为“MPXV-CRISPR”的即时检测方法，用于快速检测 MPXV。 该检测方法包括从临床样本中提取基因组 DNA (gDNA)，然后使用 CRISPR-Cas12a 介导的 DNA 切割进行扩增和检测。 可以使用基于荧光的横向流动条带方法读出它。

与 qPCR 检测以及一组病毒和细菌病原体相比，该检测的临床敏感性为 100%，特异性为 99.3%。 侧流读数对 MPXV 的敏感性为 100%，特异性为 98.6%，与其他病毒没有交叉反应。

MPXV-CRISPR 检测可能是在资源匮乏的环境中快速诊断 MPXV 的宝贵工具。 它可以在大约 45 分钟内完成，提供快速、准确的结果。 建议进一步研究以扩大检测所针对的循环 MPXV 谱系的范围。

来源：

–《柳叶刀微生物》：“使用 CRISPR-Cas12a 介导的检测快速检测猴痘病毒：实验室验证和评估研究”

– 定义： 猴痘病毒 (MPXV)：一种大型双链 DNA 病毒，可引起猴痘，猴痘是一种影响人类和动物的人畜共患疾病。 MPXV-CRISPR：一种基于等温扩增和 CRISPR-Cas 技术的快速检测 MPXV 的即时检测方法。 护理点检测：一种诊断测试，设计为在患者所在位置进行，无需专门的实验室设备或经过培训的人员即可快速提供结果。 等温扩增：一种在恒温下扩增核酸的方法，无需热循环仪。 CRISPR-Cas 技术：一种基因编辑工具，利用 CRISPR RNA (crRNA) 和 CRISPR 相关 (Cas) 蛋白针对特定 DNA 序列进行切割和修饰。