气体在星系呼吸中的重要性

气体在星系的生命周期中起着至关重要的作用。 虽然恒星和星系长期以来一直是天文观测的焦点，但直到最近，研究人员才能够看到并更好地理解气体对这些宇宙结构的形成和演化的重大影响。

“气体”一词是指存在于星系之间的星际介质，以及紧密围绕星系的环绕星系气体。 天文学家使用这些术语来描述不同的气体区域，但它们之间没有严格的界限。

天文学家已经开始解开星系、星系周围介质和星系间介质之间复杂的气体流动。 这种流动在调节恒星形成中起着至关重要的作用，因为持续的气体呼吸对于新恒星的诞生至关重要。 当这种流动停止时，恒星的形成也会停止。

星系呼吸的过程涉及恒星、引力以及气体的温度和密度之间的相互作用。 当宇宙形成时，气体在星系内聚集并诞生了恒星。 当恒星死亡时，它们会将气体排放回周围的空间，这些空间最初是热的且扩散的。 然而，当气体离开星系时，它会冷却并且密度会增加。 这使得重力将气体吸回星系，在那里它可以坍塌并形成新的恒星。

自 1960 世纪 XNUMX 年代以来，天文学家已经成功地利用来自遥远类星体的光来观察气体进出星系的流动。 他们发现，靠近星系的环河气体具有较高的金属丰度，表明这是气体被恒星排出的结果。 环星系介质中的气体也充当星系中恒星形成的燃料来源。

大规模调查显示，环星系介质中的气体密度比星系际介质中的气体密度高出1,000倍。 这种气体的温度范围为 10,000 到 1 万开尔文，使其比星际气体更热或更冷。 然而，由于信号与来自星系本身的信号重叠，研究流入的气体具有挑战性。

气体流出的原因较容易观察，但仍不确定。 这可能是超新星、恒星风甚至黑洞反馈的结果。 尽管如此，无论具体原因如何，气体流动最终都会停止，导致星系中恒星形成的终止。 一旦星系变得静止，它就不会再形成恒星，并且会呈现红色。

尽管关于银河呼吸还有很多东西需要了解，但模拟为天文学家提供了有用的见解。 例如，FIRE 模拟模拟了数十亿年来星系的形成和演化，使研究人员能够可视化进出这些宇宙结构的气体流动。

总之，气体是星系呼吸过程中的重要组成部分。 了解气体在恒星形成和星系生命周期中的作用对于理解恒星、行星甚至生命本身的起源至关重要。

来源：

– Tumlinson, J. 等人“银河系质量星系的环绕星系介质”（2017）