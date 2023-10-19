新行星的诞生：在遥远恒星系统中检测到行星碰撞的证据

天文学家有可能探测到遥远恒星系统中两颗巨行星发生大规模碰撞的后果。 如果这次碰撞得到证实，将提供一个独特的机会来见证新行星的诞生并深入了解行星形成的过程。

2021 年 21 月，天文学家观察到一颗名为 ASASSN-4qj 的普通类日恒星经历了不寻常的闪烁和变暗。 虽然这些现象并不罕见，并且通常归因于恒星和地球之间通过的物质，但一位名叫 Arttu Sainio 的业余天文学家指出，在恒星发生前两年半，恒星发出的红外光增加了约 XNUMX%。调光事件。

根据这些观察结果，研究人员提出，闪烁和变暗可以用两颗行星之间的灾难性碰撞来解释。 这种性质的巨大撞击被认为在行星形成的最后阶段很常见，并且可以显着影响系统中行星的大小、组成和轨道。

碰撞会释放出巨大的能量，产生比原始行星大数百倍的炽热发光物质。 美国宇航局的 WISE 太空望远镜观察到，这个膨胀的行星体在数百万年的时间里逐渐冷却和收缩，有可能形成一颗全新的行星。

撞击还会产生大量碎片，其中一些会蒸发并凝结成冰和岩石晶体。 这些羽流可能在 ASASSN-21qj 和地球之间穿过，导致恒星不稳定的变暗。

如果对这些事件的解释是正确的，研究这个恒星系统可以为行星形成机制提供有价值的见解。 根据迄今为止进行的有限观测，研究人员推断，碰撞的行星质量是地球的几倍，其大小可能与天王星和海王星相当。 此外，撞击后尸体的温度估计约为 700°C，表明存在低沸点元素，例如水。

这一发现为了解行星碰撞和新世界的诞生打开了一扇新窗口。 通过研究此类事件的后果，科学家可以揭示有关塑造我们宇宙的过程的重要信息。

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