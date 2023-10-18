银河考古项目揭示仙女座星系的暴力历史

一个国际天体物理学家团队最近进行的一项银河考古项目揭示了仙女座星系的暴力和戏剧性历史，仙女座星系是距离我们银河系最近的大型星系。 通过分析仙女座星系恒星的化学成分，研究人员能够重建它的过去。 他们发现了丰富的元素，包括行星状星云和红巨星，表明了湍流的形成过程。 事实上，该团队认为仙女座的形成比银河系的形成更加混乱。

研究人员提出，仙女座星系经历了一次强烈的恒星形成，为银河系奠定了基础，随后在2亿至4.5亿年前出现了第二次恒星诞生期。 第二次星暴期很可能是由“湿合并”引发的，即仙女座星系与另一个富含气体的星系碰撞并合并。 这次合并中气体的流入进一步推动了恒星的形成。

研究小组还发现证据表明仙女座星系过去曾与其他星系发生碰撞和合并。 通过检查仙女座星系中恒星的化学成分，他们在其圆盘成分中发现了两个不同的特征。 其中一组恒星的氧含量是铁的十倍，而另一组恒星的两种元素含量相似。 这一有价值的发现揭示了所暗示的碰撞的性质及其对仙女座星系群的影响。

银河考古项目不仅深入了解仙女座的过去，还暗示了它动荡的未来。 银河系和仙女座星系目前正处于碰撞过程中，预计将在大约 4.5 亿年后发生碰撞。 这次碰撞将导致两个星系发生重大转变，消除它们独特的旋臂。 恒星群体，包括我们自己的太阳系，将幸存下来，但将被抛入围绕新银河中心的新轨道。

该团队的发现有助于对宇宙化学元素的起源进行更广泛的研究。 使用詹姆斯·韦伯太空望远镜等先进望远镜进行的进一步研究将继续探索仙女座星系，并对其历史和起源有更深入的了解。

来源：

——《天体物理学杂志快报》