新方法利用真菌气味驱除果蝇并减少杀虫剂的使用

在一项突破性研究中，美国研究人员发现，感染了炭疽菌真菌的蓝莓会散发出气味，可以驱除斑翅果蝇，这是一种浆果和樱桃的破坏性害虫。 通过重现真菌的驱虫香气，研究人员能够欺骗果蝇，使其将健康的水果视为被感染的水果，从而为传统杀虫剂的使用提供了一种潜在的替代方案。

斑翅果蝇是一种持久性害虫，对薄皮水果构成重大威胁，在全世界造成重大经济损失。 传统的害虫防治方法在很大程度上依赖于化学喷雾的使用，但这些方法对于在其生命周期的大部分时间里栖息在水果内部的苍蝇无效。 这常常导致杀虫剂的过度使用以及随后的环境污染。

由美国农业部凯特琳·雷林 (Caitlin Rering) 领导的研究小组发现，由真菌炭疽菌 (Colletotrichum fioriniae) 产生的两种特定的挥发性化学物质——巴豆酸乙酯和丁酸乙酯，可以有效驱除斑翅果蝇。 这些化合物已显示出可以纳入称为“推拉”管理的害虫控制策略的潜力。

在推拉场景中，天然驱虫剂会将苍蝇“推”离农作物，而引诱剂则会将它们引诱到含有杀虫剂的陷阱中。 这种方法可以有针对性地控制害虫，而不需要广泛喷洒有害化学物质。

研究人员现在正在进行现场测试，以评估这些驱虫剂的功效，无论是单独使用还是与引诱剂结合使用。 他们还在研究这些技术是否可以应用于其他被斑翅果蝇侵染的水果，例如草莓、樱桃和覆盆子。

这一突破为减少杀虫剂的使用和解决对管理破坏性害虫的替代方法的迫切需求提供了一个有前景的解决方案。 通过利用苍蝇对受感染水果散发的气味的敏感性，种植者可以在不诉诸有害化学物质的情况下保护他们的作物。

来源：

– 化学工业协会，来自 EurekAlert！