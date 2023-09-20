宇航员在国际空间站上完成任务

目前有十名居民居住在国际空间站（ISS）上，该空间站是太空探索国际合作的研究实验室和航天港。 三名新船员于 19 月 XNUMX 日抵达，并已开始适应失重状态的生活。

NASA 的 Loral O'Hara 和 Roscosmos 的 Nikolai Chub 都是首次进入轨道居民，他们已经承担了各种维护任务。 奥哈拉处理水样以评估空间站的水质，而查布则参与了评估心血管和呼吸功能的实验。

两名新机组人员与俄罗斯联邦航天局的飞行工程师奥列格·科诺年科 (Oleg Kononenko) 一起乘坐联盟号 MS-24 航天器前往国际空间站。 科诺年科每天花一部分时间从联盟号转运货物并适应空间站上的生活。

为了准备 27 月 23 日的出发，美国国家航空航天局 (NASA) 宇航员弗兰克·鲁比奥 (Frank Rubio)、俄罗斯联邦航天局 (Roscosmos) 指挥官谢尔盖·普罗科皮耶夫 (Sergey Prokopyev) 和飞行工程师德米特里·佩特林 (Dmitri Petelin) 花时间熟悉轨道上的生活，并完成联盟号 MS-XNUMX 航天器手动控制下降的训练。

69月份抵达的Expedia XNUMX其他船员已经适应了自己的日常生活，并积极投入到各项任务中。 NASA 的 Jasmin Moghbeli 收集了血压数据，ESA 的 Andreas Mogensen 测试了一种新的照明系统，以帮助维持昼夜节律，JAXA 的 Satoshi Furukawa 对内部球形摄像机执行维护任务，Roscosmos 的 Konstantin Borisov 专注于轨道管道任务。

国际空间站的机组人员继续完成分配的任务，为科学研究和太空研究做出贡献。

来源：

国际空间站

美国航空航天局

俄罗斯航天局

欧洲航天局

日本航空航天研究所