超大望远镜：解开宇宙的秘密

智利阿塔卡马沙漠的超大望远镜（ELT）目前正在建设中，其雄心勃勃的目标是建造有史以来最大的望远镜。 ELT 的主镜直径为 39 米，略小于巴黎标志性的凯旋门，主结构重达 3700 吨，旨在彻底改变我们对宇宙的理解。

ELT 的核心是一个名为 MICADO（用于深度观察的多自适应光学成像相机）的先进成像仪。 MICADO 由巴黎天文台空间和天体物理仪器研究实验室 (LESIA) 开发，将使 ELT 能够捕捉遥远星系、单个恒星的详细图像，甚至有助于寻找太阳系之外的系外行星。

地面观测面临的挑战之一是地球大气层的湍流，这会降低图像的质量。 为了弥补这一点，ELT 采用了自适应光学系统。 LESIA 的 Yann Clenet 解释说，该系统使用传感器测量光的变形，然后使用校正光学器件（带有执行器的镜子）来提高图像质量。 强大的计算机确定发送到镜像的命令，确保最佳性能。

ELT 的五镜配置将为天文学家的观测提供前所未有的锐度和清晰度。 凭借其巨大的规模和创新技术，ELT 有望解开对宇宙奥秘的新见解，并扩展我们对宇宙的认识。

来源：

– 欧洲南方天文台（ESO）

– 位于默东的巴黎天文台空间与天体物理仪器研究实验室 (LESIA)

定义：

– 用于深度观测的多自适应光学成像相机（MICADO）：为极大望远镜开发的先进成像仪

– 系外行星：存在于我们太阳系之外的行星

– 自适应光学：一种通过测量和校正光的变形来补偿地面观测中的大气湍流的技术