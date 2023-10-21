詹姆斯·韦伯太空望远镜观测柯伊伯带的矮行星

天文学家利用詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）对位于柯伊伯带的三颗矮行星进行了重要观测。 使用韦伯近红外光谱仪 (NIRSpec) 获得的数据对矮行星——塞德娜 (Sedna)、共工 (Gonggong) 和夸奥尔 (Quaoar) 进行了研究。 这些观测结果让人们深入了解它们的轨道和组成，包括轻质碳氢化合物和复杂有机分子的存在，这些分子被认为是甲烷暴露的结果。

柯伊伯带是太阳系外缘的一个区域，充满了许多冰冷的物体。 对柯伊伯带天体（KBO），也称为跨海王星天体（TNO）的研究彻底改变了我们对太阳系历史的理解。 通过研究柯伊伯带天体的分布和特征，科学家们深入了解了塑造太阳系的引力流，并揭示了行星迁移的动态历史。

詹姆斯韦伯太空望远镜对柯伊伯带矮行星的观测标志着我们在探索外太阳系方面向前迈出了重要一步。 由北亚利桑那大学约书亚埃默里教授领导的国际天文学家团队对这些遥远天体的组成和行为有了新的认识。 这些研究结果详细记录在《伊卡洛斯》杂志审阅发表的预印本论文中，为正在进行的柯伊伯带研究提供了宝贵的信息。

虽然我们对跨海王星区域和柯伊伯带的了解仍然有限，但航海者 2 号和新视野号等任务已经为我们的了解做出了贡献。 然而，詹姆斯·韦伯太空望远镜的发射引起了天文学家的巨大兴奋。 它的红外成像能力有可能揭示进一步的发现，并提供对外太阳系及其天体的更深入的了解。

来源：

– 詹姆斯·韦伯太空望远镜：https://www.jwst.nasa.gov/

– 柯伊伯带：NASA Science，“柯伊伯带”：https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

– 跨海王星天体 (TNO)：NASA 太阳系探索，“跨海王星天体 (TNO)”：https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/深入/