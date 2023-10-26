探索运动模式：生物体的共性

约翰·霍普金斯大学的科学家对各种生物体表现出的运动模式进行了值得注意的观察。 他们的研究表明，从微生物到人类的生物体都表现出相似的运动模式，以更好地理解和感知周围的环境。 这项研究有可能影响机器人学和认知科学等学科。

这项研究的重点是电刀鱼，这是一种以释放电流来寻找庇护所和躲避捕食者而闻名的物种。 研究人员注意到，当灯关闭时，鱼会表现出频繁的来回运动，使它们能够在黑暗的水中主动感知环境。 相反，在光线充足的条件下，刀鱼会轻轻摇摆，偶尔会突然快速移动。 这种行为转变归因于当不确定性较高时，鱼需要更积极地探索周围环境，并在不确定性降低时切换回更稳定的“利用”模式。

有趣的是，研究人员发现这种模式切换行为不仅限于鱼类。 通过创建一个模型来模拟关键的感知行为，他们在其他生物体中发现了相同的感官依赖性运动，包括阿米巴、飞蛾、蟑螂、蝙蝠、小鼠和人类。 这些发现表明，不同物种的生物体已经进化出类似的策略来优化它们对世界的感知。

这项研究的意义超出了理解动物行为的范围。 研究人员相信，他们的见解可以应用于改进搜救无人机、太空漫游器和其他自主机器人的设计。 通过将这些依赖于感官的运动模式整合到机器人控制系统中，科学家希望增强机器人导航和理解环境的能力。

总的来说，这项研究揭示了不同生物体运动模式的相互关联性。 它强调了进化如何导致相似解决方案的趋同，即使是在生命之树上相距甚远的物种中。 展望未来，对动物和其他生物体无意识感知运动的进一步探索有望加深我们对认知的理解，并有可能激发机器人技术的创新进步。

常见问题

约翰·霍普金斯大学科学家进行的这项研究的主要发现是什么？

主要发现是，从微生物到人类的生物体都表现出相似的运动模式来理解和感知周围的环境。

研究结果中特别提到了哪些生物体？

研究结果包括电刀鱼、变形虫、飞蛾、蟑螂、蝙蝠、老鼠和人类。

这项研究有哪些潜在的应用？

该研究对机器人学和认知科学等学科具有影响。 它可用于改进搜救无人机、太空漫游器和其他自主机器人的设计和功能。