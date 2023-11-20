释放 MXene 的潜力：2D 纳米片转变为 3D 架构

MXenes是一种过渡金属碳化物，凭借其独特的性能和在储能领域的潜在应用，引起了研究人员的广泛关注。 这些二维纳米材料由超薄薄片组成，具有卓越的机械强度、高表面积与体积比和优异的电化学稳定性。 然而，它们作为超级电容器的全部潜力受到加工过程中重新堆叠的挑战的阻碍，这损害了它们的可访问性和整体性能。

为了克服这一障碍，卡内基梅隆大学的一组研究人员开发了一种突破性的解决方案，可将 2D MXene 纳米片转变为 3D 架构。 由 Rahul Panat 和 Burak Ozdoganlar 教授以及博士领导。 候选人 Mert Arslanoglu 表示，该团队通过使用冷冻铸造技术将 MXene 渗透到多孔陶瓷支架中实现了这一目标。 该过程可以创建具有受控孔径和方向性的陶瓷骨架。

关键的创新在于 2D MXene 薄片能够在干燥阶段均匀地涂覆陶瓷支架互连孔隙的内表面，而不会失去任何基本属性。 这种方法确保纳米片以 3D 结构排列，使它们更容易发生反应并最大限度地提高其电化学性能。 在冷冻铸造过程中使用不同的溶剂也能够形成各种孔隙分布，进一步增强材料系统的多功能性。

研究人员使用连接到 LED 灯的“三明治型”双电极超级电容器进行了实验。 新型基于 MXene 的超级电容器表现出比以前更高的功率密度和能量密度值，展示了该材料系统在储能应用方面的潜力。 此外，该工艺的可扩展性和可重复性使其适合大规模生产，为电动汽车等设备的商业应用打开了大门。

这项研究的影响超出了 MXene 的范围，因为该方法可以应用于石墨烯等其他纳米级材料，并且陶瓷主链可以用聚合物和金属代替。 这一突破有可能彻底改变能源存储领域，并为新技术的发展铺平道路。 将 MXene 超级电容器集成到电动汽车中可能不再是一个遥远的梦想。

常见问题解答

什么是 MXene？

MXene 是由过渡金属碳化物或氮化物组成的二维纳米材料，其特点是超薄薄片。

MXenes在储能应用中面临哪些挑战？

在加工过程中，MXene 往往会重新堆叠，从而降低其可访问性并妨碍其作为超级电容器的性能。

研究人员是如何克服这一挑战的？

研究人员开发了一种使用冷冻铸造将 MXene 渗透到多孔陶瓷支架中的方法，从而形成可最大限度提高 MXene 电化学性能的 3D 结构。

新材料体系有哪些优势？

新的基于 MXene 的材料系统表现出更高的功率密度和能量密度值，可扩展，并且可以为商业设备大规模生产。

还有哪些其他应用可以从该材料系统中受益？

除了储能装置外，该材料系统在电池、燃料电池、脱碳系统、催化装置和其他新兴技术方面也具有潜在的应用。